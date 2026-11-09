En çok beklenen dövüş: UFC, Shara Bullet ve Israel Adesanya karşılaşmasını resmen duyurdu

·0·Spor
En çok beklenen dövüş: UFC, Shara Bullet ve Israel Adesanya karşılaşmasını resmen duyurdu

Dünyanın en prestijli dövüş sanatları ligi olan UFC orta sıklette uzun zamandır beklenen karşılaşmayı resmen onayladı. Rusya'nın yenilgi yüzü görmeyen parlayan yıldızı Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet) organizasyonun eski hükümdarı ve efsanevi yıldızı Israel Adesanyaile karşı karşıya gelecek.

Bu kıran kırana mücadele, bu yılın 5 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek büyük UFC gecesinde ana maç (main event) statüsünde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve tecrübenin çarpışması: İki dövüşçünün istatistikleri

Oktagondaki bu maçta iki farklı ekol ve stilin temsilcileri kozlarını paylaşacak:

  • Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet):

    Vuruş stili, diz ve ayak hareketleriyle hayranların dikkatini çeken Shara, profesyonel MMA kariyerinde 18 maça çıkıp, 17 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet aldı. Adesanya ile yapacağı maç, onun elit seviyeye yükselmesi ve şampiyonluk kemeri için aday olması adına en büyük basamak niteliğinde;

  • Israel Adesanya («The Last Stylebender»):

    Orta sıklet kemerini uzun süre başarıyla koruyan Nijeryalı yıldız, oktagonda büyük bir tecrübeye sahip. Kariyerinde 24 galibiyet ve 6 mağlubiyet bulunuyor. Kemeri geri almayı hedefleyen eski şampiyon için bu maç, konumunu korumak ve zirveye geri dönmek adına bir fırsat.

Dövüşçülerin karşılaştırmalı verileri

Gösterge

Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet)

Israel Adesanya

Maç sayısı

18

30

Galibiyetler

17

24

Mağlubiyetler

1

6

Ana statü

Orta sıklet yıldızı, aday

Eski iki kez UFC şampiyonu

Maç tarihi ve yeri

5 Aralık, Suudi Arabistan (Ana maç)

5 Aralık, Suudi Arabistan (Ana maç)

Suudi Arabistan'daki turnuvanın heyecanı

Orta Doğu, özellikle Suudi Arabistan son yıllarda en büyük dövüş sanatları kartlarının merkezi haline geliyor. Magomedov ve Adesanya arasındaki karşılaşmanın sadece gecenin ana maçı değil, aynı zamanda orta sıkletteki güç dengelerini tamamen yeniden belirleyecek bir olay olması bekleniyor.

Kazanan dövüşçünün, sıkletin mevcut şampiyonluk kemeri için doğrudan aday olacağı kesin.

UFCSharabutdin MagomedovIsrael AdesanyaMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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