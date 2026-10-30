“Mavi bantlı nadir eldiven”: Jon Jones hayranlarını şaşırtan bir yarışma duyurdu

Karma dövüş sanatları (MMA) tarihindeki en büyük dövüşçülerden biri ve UFC efsanesi Jon Jones oktagondaki görkemli kariyeri, en unutulmaz anları ve kişisel koleksiyonundaki nadir parçalarla ilgili anılarını paylaşarak milyonlarca hayranına ilginç bir soru yöneltti.

Dövüş sanatlarının zirvesinde yıllarca hüküm süren Amerikalı sporcu, oktagondaki tarihi izlerinin çocukları ve ailesi için büyük bir miras olmasını istediğini belirterek, maçlarda giydiği nadir eldivenlerden birini sergiledi.

«Oktagon — hayatımdaki en güzel anı»: Jones'un samimi itirafı

Hayranlarının karşısına çıkmanın hayatındaki en büyük mutluluk olduğunu hatırlatan Jon Jones, sporseverlere minnettarlığını dile getirdi:

Minnettarlık duygusu: «Hayatımdaki en güzel anılarımın bazıları oktagona çıkmak ve sizlerin önünde dövüşmekle ilgili. Geriye dönüp baktığımda, bu deneyim ve bu yolda karşılaştığım harika insanlar için sonsuz minnettarlık duyuyorum», — dedi dövüşçü;

Çocuklar için tarihi miras: «Kariyerim boyunca karşılaştığım tarihi parçaları saklamaya çalıştım. Bir gün çocuklarım ve ailem bunları gördüğünde, bu anıları onların da hissetmesini istiyorum», — dedi sporcu.

Hayranlar için bilmece: Mavi köşe sırrı

Efsanevi sporcu, koleksiyonundaki mavi bantla sarılı dövüş eldivenini göstererek gerçek MMA uzmanları için özel bir test hazırladı:

Daimi şampiyonluk statüsü: UFC kurallarına göre, mevcut şampiyonlar ve favoriler genellikle kırmızı köşeden oktagona çıkar. Jones, uzun yıllar boyunca yenilmez bir şampiyon olduğu için neredeyse tüm maçlarını kırmızı köşe temsilcisi olarak gerçekleştirmiştir;

Nadir eldiven ve soru: «Bu — UFC'nin en nadir eldivenlerinden biri. Mavi izolasyon bandını görüyor musunuz? UFC'deki kariyerimin neredeyse tüm maçlarını kırmızı köşeden yaptım. Hadi söyleyin bakalım, aslında kaç kez mavi köşeden dövüştüm?» — diye sordu Jones;

UFC tarihini bilenlere meydan okuma: «Hadi bakalım, UFC tarihini kimin daha iyi bildiğini görelim. Cevaplarınızı yorumlara yazın», — diyerek hayranlarını aktif tartışmaya davet etti şampiyon.

Jon Jones'un bu çağrısı, sosyal medyadaki dövüş tutkunları arasında hararetli tartışmalara yol açtı ve sporcunun eski maçlarını ve kariyerinin ilk dönemlerini bir kez daha anmak için harika bir vesile oldu.