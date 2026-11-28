Yarı orta sıklet UFC şampiyonu Islam Makhachev uzun süre okyanus ötesinde kalmak ve ABD'de yaşamak gibi bir niyeti olmadığını açıkladı. Sporcu bu konuyu "Match TV" kanalına verdiği röportajda açıkça dile getirdi.

«Orada yaşamayı, özellikle de çalışmayı istemezdim»

Şampiyon, ABD'ye sadece profesyonel kariyeriyle ilgili dövüşler için gittiğini, geri kalan zamanını ise kendi vatanında geçirmeyi tercih ettiğini vurguladı:

«Amerika'ya sadece dövüşmek ve geri dönmek için gidiyorum. Orada yaşamak, kalmak, özellikle de çalışmak istemezdim. Şimdiki gibi para kazanmak mümkün ama hepsi bu kadarla sınırlı», — dedi Islam Makhachev.

Sıradaki rakip ve kariyer istatistikleri

35 yaşındaki şampiyonun gelecek planları ve oktagona dönüş detayları da belli oldu: