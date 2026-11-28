«ABD'ye sadece dövüşmek için gidiyorum»: Islam Makhachev ABD'de yaşama niyeti olmadığını söyledi
Yarı orta sıklet UFC şampiyonu Islam Makhachev uzun süre okyanus ötesinde kalmak ve ABD'de yaşamak gibi bir niyeti olmadığını açıkladı. Sporcu bu konuyu "Match TV" kanalına verdiği röportajda açıkça dile getirdi.
«Orada yaşamayı, özellikle de çalışmayı istemezdim»
Şampiyon, ABD'ye sadece profesyonel kariyeriyle ilgili dövüşler için gittiğini, geri kalan zamanını ise kendi vatanında geçirmeyi tercih ettiğini vurguladı:
«Amerika'ya sadece dövüşmek ve geri dönmek için gidiyorum. Orada yaşamak, kalmak, özellikle de çalışmak istemezdim. Şimdiki gibi para kazanmak mümkün ama hepsi bu kadarla sınırlı», — dedi Islam Makhachev.
Sıradaki rakip ve kariyer istatistikleri
35 yaşındaki şampiyonun gelecek planları ve oktagona dönüş detayları da belli oldu:
İstatistikler
Resmi veriler
MMA'deki genel rekoru
29 galibiyet ve 1 mağlubiyet
Olası sıradaki rakipler
Carlos Prates (Brezilya) — Michael Morales (Ekvador) maçının galibi
Geçici kemer maçı
30 Ocak günü Toronto şehrinde gerçekleşecek
Makhachev'in oktagona dönüşü
2027 yılı içinde geçici şampiyon ile karşılaşacağı doğrulandı
Sizce 30 Ocak'ta Toronto'da gerçekleşecek Carlos Prates ve Michael Morales arasındaki maçta kim galip gelerek Islam Makhachev'in sıradaki rakibi olacak?
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