UFC sıralamasının üçüncü basamağındaki dövüşçü kovuldu: Kendisi de şaşkın
UFC hayranları beklenmedik bir haberle sarsıldı: Kadınlar strawweight (saman sıklet) klasmanında dünya sıralamasının üçüncü sırasında yer alan Virna Jandiroba, organizasyonla yollarını ayırdı. İşin en ilginç yanı, Brezilyalı dövüşçünün bu kararı kariyerinin iyi bir döneminde almış olması. Kendisi de UFC ile iş birliğinin sona ereceğini beklemiyordu.
38 yaşındaki Jandiroba, sosyal medya hesaplarından organizasyondan ayrıldığını doğrulayarak, bu kararın kendisi için hoş olmayan bir sürpriz olduğunu belirtti.
«Bu benim için yüzüme atılmış bir tokat gibiydi»
Brezilyalı dövüşçü, UFC ile yollarının ayrılacağını hiç beklemediğini gizlemedi. Mevcut form durumu ve kariyerindeki konumu göz önüne alındığında bu kararın oldukça beklenmedik olduğunu vurguladı.
«Bu benim için beklenmedik bir olay oldu. Görünüşe göre özel bir şirkette çalışıyoruz ve burada hiçbir zaman tam bir istikrar olmayacak. Bugün organizasyonun bir parçası olabilirsiniz, yarın ise olmayabilirsiniz.
Ancak içinde bulunduğum zamanı ve durumu göz önüne aldığımda, bu karar beni gerçekten şaşırttı. Kariyerimin iyi bir aşamasındaydım. Bu yüzden böyle bir karar benim için beklenmedik, tabiri caizse yüzüme atılmış bir tokat oldu» diye yazdı Jandiroba.
Şampiyonluk maçına kadar yükselmişti
Virna Jandiroba'nın UFC ile iş birliğinin sona ermesi, kariyerindeki önemli bir dönüm noktasından sonra gerçekleşti. Beş maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Brezilyalı dövüşçü, geçtiğimiz yılın Ekim ayında boşta olan şampiyonluk kemeri için Mackenzie Dern ile oktagonda karşı karşıya gelmişti.
Ancak beş raunt süren maçta Jandiroba, hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla mağlup oldu ve şampiyonluk unvanını kazanamadı.
Daha sonra kariyerini yeniden toparlamayı başardı. Bu yılın Nisan ayında Tabatha Ricci'ye karşı puanla galibiyet elde etti. Ancak on gün önce Tatiana Suarez ile yaptığı mücadelede tekrar hakemlerin oybirliğiyle mağlup oldu.
Sıralamadaki yeri de dikkat çekici
Jandiroba'nın UFC'den ayrılmasıyla ilgili haberin bir diğer dikkat çekici yönü ise klasmandaki konumu. Brezilyalı dövüşçü, organizasyonla yollarını ayırdığı sırada strawweight sıralamasında üçüncü sırada yer alıyordu.
Bu durum, UFC'nin kararının beklenmedik oluşunu daha da güçlendiriyor. Çünkü Jandiroba kısa süre önce şampiyonluk kemeri için adaylardan biriydi ve ardından galibiyetle kariyerine devam etmeye çalışıyordu.
Şimdi 38 yaşındaki Brezilyalı dövüşçünün sonraki planlarının ne olacağı belirsiz. Kariyerine başka bir promosyonda mı devam edecek yoksa oktagondan geçici olarak mı uzaklaşacak; bu sorular şimdilik cevapsız.
Ancak bir şey kesin: UFC sıralamasının üçüncü basamağındaki bir dövüşçünün organizasyondan ayrılması, kadınlar klasmanındaki dengeleri de etkileyebilir.
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