UFC hayranları beklenmedik bir haberle sarsıldı: Kadınlar strawweight (saman sıklet) klasmanında dünya sıralamasının üçüncü sırasında yer alan Virna Jandiroba, organizasyonla yollarını ayırdı. İşin en ilginç yanı, Brezilyalı dövüşçünün bu kararı kariyerinin iyi bir döneminde almış olması. Kendisi de UFC ile iş birliğinin sona ereceğini beklemiyordu.

38 yaşındaki Jandiroba, sosyal medya hesaplarından organizasyondan ayrıldığını doğrulayarak, bu kararın kendisi için hoş olmayan bir sürpriz olduğunu belirtti.

«Bu benim için yüzüme atılmış bir tokat gibiydi»

Brezilyalı dövüşçü, UFC ile yollarının ayrılacağını hiç beklemediğini gizlemedi. Mevcut form durumu ve kariyerindeki konumu göz önüne alındığında bu kararın oldukça beklenmedik olduğunu vurguladı.

«Bu benim için beklenmedik bir olay oldu. Görünüşe göre özel bir şirkette çalışıyoruz ve burada hiçbir zaman tam bir istikrar olmayacak. Bugün organizasyonun bir parçası olabilirsiniz, yarın ise olmayabilirsiniz.