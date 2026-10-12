Vangelis Pavlidis Serie A ve La Liga kulüplerinin radarında mı?

Portekiz'in Benfica kulübünde parlayan Yunan golcü Vangelis Pavlidis transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri haline geliyor. Bu sezonki inanılmaz gol istatistikleri sayesinde 27 yaşındaki forvet, sadece Katalan devinin değil, İtalyan futbolunun iki büyük temsilcisi olan Torino ekibi Juventus ve Milan kulüplerinin de dikkatini çekti.

Ünlü transfer muhabiri Ekrem Konurtarafından aktarılan bilgilere göre, İtalyan ekipleri Yunan golcünün her maçını yakından takip ediyor ve onu kadrosuna katmak için ciddi bir yarışa hazırlanıyor.

Barcelona'ya yeni rakipler: Serie A devleri ne planlıyor?

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri hücum hattını güçlendirmek için aynı anda harekete geçti:

Barcelona'nın öncelikli planı: Hafta başında Katalan kulübünün, Robert Lewandowski'ye uygun bir alternatif olarak Pavlidis'i değerlendirdiğine dair haberler çıkmıştı;

Torino ve Milano kulüplerinin müdahalesi: Juventus ve Milan da hücum hatlarını modernize etmek amacıyla yarışa dahil oldu ve Barcelona'ya hem finansal hem de sportif açıdan ciddi bir rekabet sunmaya hazırlanıyor.

Lizbon kulübünün kesin talebi: 100 milyon euroluk bonservis

Benfica, yıldız oyuncularını kolayca ve ucuza bırakmamasıyla tanınır:

Devasa bonservis bedeli: Daha önce yayılan bilgilere göre, Lizbon kulübü yönetimi golcüsünü 100 milyon eurodan aşağı bir bedelle satmayarak büyük bir finansal kazanç elde etmeyi hedefliyor;

Sözleşme avantajı: Kartallar, finansal istikrara sahip oldukları için devler arasındaki rekabetten faydalanarak transfer bedelini maksimum seviyeye çıkarma imkanına sahip.

Fenomenal istatistik: 7 maçta 10 gol katkısı

Pavlidis etrafındaki bu yoğun ilgi, sahadaki olağanüstü performansıyla tamamen haklı çıkıyor:

8 gol ve 2 asist: Yunan forvet, Portekiz Primeira Liga'nın bu sezonunda sadece 7 maçta forma giyerek rakip fileleri 8 kez havalandırdı ve 2 gol pası verdi;

Sahadaki istikrar: Her maçta ortalama birin üzerinde skor katkısı yaparak ligin gol krallığı yarışında güvenle liderliğini sürdürüyor.

Eğer Vangelis Pavlidis bu formunu sezon sonuna kadar korursa, yaz transfer döneminde Avrupa'nın üç devi arasında son yılların en büyük ve en pahalı transfer savaşlarından birinin yaşanması kaçınılmaz olacak.