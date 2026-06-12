Jose Mourinho resmen Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu

Dünya futbolunda transfer dönemi sadece yıldız oyuncuların değil, ünlü teknik direktörlerin beklenmedik hamleleriyle de ısınıyor. Milyonların gözü Amerika'daki Dünya Kupası maçlarına çevrilmişken, kulüp futbolunda yüzyılın en sansasyonel ve heyecan verici geri dönüşlerinden biri resmen açıklandı. Real Madrid yönetimi, Fransız ve İspanyol teknik adamlar hakkındaki uzun süreli söylentilere son vererek, takımın başına efsanevi ve eşsiz Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Bu haber, dünya genelindeki 'Los Blancos' taraftarları tarafından büyük bir sevinç ve şaşkınlıkla karşılandı.

Kraliyet Kulübü'nün resmi sayfalarından yapılan açıklamaya göre, deneyimli Portekizli teknik adamla uzun vadeli — 2029 yazına kadar geçerli olacak resmi sözleşme imzalandı. 'The Special One' (Özel Biri) lakaplı ünlü teknik adam, 13 Temmuz'da, yani takımın yeni sezon öncesi hazırlık kamplarının başlayacağı gün Madrid'e gelerek görevine tam anlamıyla başlayacak.

Kartallar'dan Los Blancos'a yolculuk

Şu anda 63 yaşında olan ünlü Portekizli taktikçi, geçtiğimiz sezon ülkesinde Lizbon'un Benfica kulübünde başarılı bir dönem geçirmişti. Şimdi ise Madrid devinin başında Alvaro Arbeloa'nın yerini alacak. İçeriden gelen bilgilere göre, bu büyük anlaşmanın gerçekleşmesi için Real Madrid yönetimi Lizbon'un 'Kartallar'ına 15 milyon Euro tutarında tazminat ödedi.

Madrid taraftarlarının çok iyi bildiği gibi, bu Jose Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya ilk gelişi değil. Portekizli fenomen daha önce (2010-2013 yılları arasında) Real Madrid'i çalıştırmış ve o dönemde Guardiola yönetimindeki güçlü Barcelona'ya karşı amansız bir mücadele vermişti. Kulüple birlikte İspanya La Liga'da rekor puanla şampiyonluk yaşamış, ayrıca İspanya Kupası ve Süper Kupa zaferlerine imza atmıştı.

Jose Mourinho, futbol tarihindeki en çok kupa kazanan teknik direktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Kariyeri boyunca Real Madrid'in yanı sıra Porto, Londra'nın Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham ve Türkiye'nin Fenerbahçe gibi önemli takımlarında kazanan bir zihniyet oluşturdu. Taraftarlar, Jose'nin dönüşüyle Madrid'de yeniden yeni ve görkemli bir zafer döneminin başlayacağına inanıyor.

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