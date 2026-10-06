Barcelona ve Juventus, Manchester United forveti ile temasa geçti

Manchester United forveti Benjamin Sesko, Avrupa'nın iki dev kulübünün dikkatini çekti. Bu haber euro-football.ru tarafından bildirildi. TuttoJuve'nin paylaştığı bilgilere göre, Barcelona ve Juventus kulüpleri Slovenyalı futbolcunun 2027 yılındaki olası transferi için ilk görüşmelere başladı. Şu an için Torino ekibi Katalanların bir adım önünde olsa da, tarafların henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtiliyor. Manchester United'ın forveti için 75 milyon Euro talep etmesi, transferin önündeki temel engel olarak gösteriliyor.

Hatırlatmak gerekirse, İngiliz kulübü forveti 2025 yazında RB Leipzig'den 76,5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Mevcut sezonda tüm kulvarlarda altı maça çıkan oyuncu, iki gol kaydetti.

Forvetin Premier Lig'deki dört karşılaşmada da ilk 11'de başlamadığını ve toplamda sadece 76 dakika süre aldığını belirtmek gerekir.

Shuni ta'kidlash kerakki, hujumchi Premyer-liganing to'rtta uchrashuvida biror marta ham asosiy tarkibda maydonga tushmadi va umumiy hisobda atigi 76 daqiqa harakat qildi.