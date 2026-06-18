Barcelona ve Chelsea, Andrea Cambiaso İçin Yarışta: Araujo Takas Olarak Önerildi

Avrupa futbolunda bir sonraki transfer penceresi yaklaşırken, dev kulüpler arasındaki rekabet kızışıyor. Özellikle Juventus savunmacısı Andrea Cambiaso, transfer piyasasının en çok talep gören oyuncularından biri haline geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Barcelona ve Chelsea, 26 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için ciddi bir mücadeleye girişti. Goal.com haberi veriyor.

Barcelona yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için beklenmedik bir hamle yaptı. Katalanlar, Torino kulübüne as savunmacılarından biri olan Ronald Araujo'yu takas şartı olarak önerdi. 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, uzun süredir Juventus gözlemcilerinin radarındaydı. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona için Andrea Cambiaso, sol kanatta teknik açıdan mükemmel bir çözüm olarak görülüyor.

Xabi Alonso ve Chelsea'nin stratejisi

Barcelona oyuncu takasını teklif etse de, İngiltere'nin Chelsea kulübü bu yarışta finansal avantaja sahip olabilir. Goal.com'un verilerine göre, Londra kulübü yakın zamanda Marc Cucurella transferinden Real Madrid'den 60 milyon euro kazandı ve bu miktarı tam olarak İtalyan savunmacı için harcamaya hazır.

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Andrea Cambiaso'nun oyununun büyük bir hayranı. Uzmanın görüşüne göre, futbolcu Stamford Bridge'deki taktik sisteme, özellikle bek oyuncusunun merkeze kayması ve oyunu kurma görevlerine tamamen uyum sağlıyor. İşte bu özellikler, futbolcuyu modern futbolun en çok yönlü savunmacılarından biri haline getirdi.

"3D futbolcu" ve istatistikleri

İtalya milli takım teknik direktörü Luciano Spalletti, Andrea Cambiaso hakkında konuşurken onun saha görüşü ve taktik seviyesini yüksek değerlendirmiş ve onu "3D futbolcu" olarak tanımlamıştı. Sadece solda değil, aynı zamanda sağ kanatta da aynı güvenilirlikte oynayabilmesi, dev kulüpler için ek seçenekler sunuyor.

Geçtiğimiz sezon Andrea Cambiaso, Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkarak 3 gol atma ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Şu anda Manchester City'nin de hizmetlerine ilgi duyduğuna dair haberler yayılıyor, bu da transfer bedelinin daha da yükselmesine neden olabilir.

Şu anda Barcelona ve Chelsea arasındaki müzakereler devam ediyor. Eğer Katalanlar, Ronald Araujo gibi deneyimli bir savunmacıyı bırakmaya karar verirse, bunun Torino kulübü için cazip bir teklif olacağı kesin. Ancak, Xabi Alonso'nun projesi ve Londra kulübünün nakit teklifi transferin kaderini değiştirebilir.