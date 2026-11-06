4 maçta 12 puan: Benfica liderlik koltuğunda, Juventus ilk dörtte
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta, kıta genelinde birbirinden çekişmeli, dramatik ve sürpriz sonuçlara sahne olan maçlarla sona erdi. İtalya'nın Juventus kulübü deplasmanda aldığı kritik galibiyetle puan durumunda zirve ortakları arasına adını yazdırırken, Almanya'da Bayer Leverkusen kendi sahasında Fransa'nın Marsilya takımına mağlup oldu.
Lizbon'da ise Benfica, üst üste dördüncü galibiyetini alarak puan durumunda 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Juventus'un Hollanda'dakibaşarısı ve Bayer'in krizi
Haftanın merkez karşılaşmalarında Avrupa devleri farklı sonuçlar elde etti:
Juventus'tan güven veren galibiyet: Torino ekibi, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk yarıda Koopmeiners (19) ve Kolo Muani'nin (37) attığı goller maçın kaderini belirledi. Bu galibiyetin ardından Juventus 10 puanla 4. sıraya yükseldi.
Leverkusen'de sürpriz mağlubiyet: Almanya'da Bayer Leverkusen, Marsilya ile karşılaştığı mücadeleyi 0-1 kaybetti. Konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada Amine Gouiri kaydetti.
Benfica'nın yürüyüşü durdurulamıyor: Lizbon'da Polonya'nın Lech Poznań takımını konuk eden Portekiz temsilcisi, 3-1'lik skorla galip gelerek 4 maçta 12 puan topladı ve puan durumunda 2. sırada yer alıyor.
Glasgow'da 5 gollü drama ve haftanın diğer ilginç sonuçları
Kıtanın diğer sahalarında da kıran kırana mücadeleler yaşandı:
İskoçya'da gerilim dolu anlar: Celtic, kendi sahasında Türkiye'nin Beşiktaş kulübüyle gollü ve çekişmeli bir maç oynadı. 87. dakikada Duran'ın attığı gol ev sahibine 3-2'lik geri dönüş galibiyetini getirdi.
Dinamo Zagreb deplasmanda kazandı: Hırvatistan temsilcisi, İngiltere'de Sunderland kalesine karşılıksız 2 gol göndererek (0-2) net bir galibiyet elde etti.
Union Saint-Gilloise geri dönüşü: Belçika ekibi, İspanya deplasmanında Celta Vigo karşısında 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyetine imza attı.
Maç sonuçları: UEFA Avrupa Ligi, 4. Hafta
AZ Alkmaar (Hollanda) — Juventus (İtalya) 1-2
Goller: Meerdink (88) — Koopmeiners (19), Kolo Muani (37).
Bayer Leverkusen (Almanya) — Marsilya (Fransa) 0-1
Gol: Gouiri (77).
Benfica (Portekiz) — Lech Poznań (Polonya) 3-1
Goller: Rafa Silva (6), Prestianni (67), Sudakov (90) — Bengtsson (72).
Celtic (İskoçya) — Beşiktaş (Türkiye) 3-2
Goller: Osmand (62), Duran (78, 87) — Olaytan (54), Kökçü (85).
Sunderland (İngiltere) — Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 0-2
Goller: Stojković (23), Beljo (39).
Celta Vigo (İspanya) — Union Saint-Gilloise (Belçika) 1-2
Goller: Duran (11) — Zanelli (35, 49).
Yorumlar 0
…