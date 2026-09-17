San Siro'da şok tokat: Milan, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 0-2 mağlup oldu

·9·Spor
San Siro'da şok tokat: Milan, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 0-2 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sezonu daha ilk haftadan sansasyonel karşılaşmalara, şok edici mağlubiyetlere ve beklenmedik dramalara sahne oldu. Haftanın merkez mücadelesinde İtalya'nın ünlü kulübü Milan, evinde, efsanevi San Siro Stadyumu'nda Portekiz'in köklü ekibi Benfica'yı ağırladı ve 0-2'lik ağır bir yenilgi aldı. Lizbon ekibinde Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin attığı goller, 'Rossoneri' taraftarlarını şoke etti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda Pulisic, Rabiot ve Saelemaekers gibi yıldızları oyuna dahil etse de Benfica'nın disiplinli savunmasını aşmayı başaramadı.

Avrupa sahalarındaki diğer maçlarda ise İngiliz kulübü Sunderland, Hollanda temsilcisi AZ'yi penaltı golüyle devirdi; Almanya şampiyonu Bayer Leverkusen, Slovenya ekibi Celje'yi 2-0 ile geçti; Lyon ise Belçika deplasmanından zorlu bir galibiyetle döndü. Peki, Milan kendi sahasında neden bu kadar etkisiz göründü, Benfica'nın yeni transferleri San Siro'yu nasıl fethetti ve Avrupa Ligi'nde ilk haftanın ardından güç dengeleri nasıl şekillendi?

San Siro'da soğuk duş: Lukebakio ve Kaminski'nin kahramanlığı

Merkez mücadelenin en önemli ve belirleyici anları:

  • 16. dakika (0-1): Benfica maça hızlı başladı ve Dodi Lukebakio, Mike Maignan'ın koruduğu kaleyi havalandırarak konuk ekibi öne geçirdi;

  • 53. dakika (0-2): İkinci yarının başında Jakub Kaminski, Milan savunmasındaki büyük hatayı gole çevirerek Lizbon ekibinin üstünlüğünü perçinledi;

  • Sonuçsuz rotasyon: Milan teknik heyeti durumu düzeltmek için Pulisic, Saelemaekers ve Rabiot'yu sahaya sürse de Trubin'in kalesinde gol yolu bulunamadı;

  • Benfica'nın deplasman zaferi: Portekiz devi; Sudakov, Palhinha ve Duran liderliğindeki güçlü kadrosuyla İtalya'dan kritik 3 puanı almayı başardı.

Milan - Benfica karşılaşması: İlk 11'ler

Her iki takım teknik direktörünün sahaya sürdüğü kadrolar:

  • Milan kadrosu: Maignan (kaleci), Terracciano (Chila, 46), De Winter, Pavlovic, Jashari (Rabiot, 73), Musah, Bartesaghi (Saelemaekers, 57), Hutchinson (Pulisic, 46), Cisse (Moreira, 57), Ramos;

  • Benfica kadrosu: Trubin (kaleci), Banjaki, Chirkati, Araujo, Caruani, Aursnes (Barreiro, 70), Palhinha, Lukebakio, Sudakov (Prestianni, 70), Kaminski, Duran (Pavlidis, 80);

  • Disiplin ve taktik: Benfica, orta sahada presi mükemmel uygulayarak Milan'ın kanat hücumlarını tamamen etkisiz hale getirdi.

Avrupa Ligi 1. hafta diğer sonuçları

Kıta genelindeki stadyumlarda alınan önemli skorlar:

  • Anderlecht - Lyon (1-2): Fransız ekibi, Nortey (8) ve Nakamura'nın (22) erken golleriyle galibiyete uzandı; ev sahibinden Svetkovic'in golü (61) sonucu değiştirmeye yetmedi;

  • Bayer Leverkusen - Celje (2-0): Xabi Alonso'nun öğrencileri, Ses'in kendi kalesine attığı gol (15) ve Medina'nın isabetli vuruşuyla (74) rahat bir 3 puan aldı;

  • Sunderland - AZ (1-0): İngiliz kulübü, çekişmeli geçen mücadelede 66. dakikada Le Fee'nin penaltı golüyle Hollandalıları mağlup etti;

  • Olympiakos - Jagiellonia (2-1): Yunan ekibi 20. dakikada geriye düşmesine rağmen, Gonzalez (43) ve Roman Yaremchuk'un (84) golleriyle geri dönüşe imza attı;

  • Sturm Graz - Rennes (0-0): Avusturya'daki savunma ağırlıklı maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı.

Avrupa Ligi'nin yeni sezonu, daha ilk haftadan favoriler için yolun kolay olmayacağını ve kupa yolunda her hatanın bedelinin ağır olacağını gösterdi.

Sizce Milan'ın evinde Benfica'ya 0-2 kaybetmesi sadece bir tesadüf mü, yoksa takım bu sezon Avrupa kupalarında derin bir kriz mi yaşıyor? Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i veya Lyon, bu sezon Avrupa Ligi şampiyonluğunun en büyük adayı olabilir mi? Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolunun sıcak sonuçlarını tüm futbolseverlerle ve Rossoneri taraftarlarıyla tartışın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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