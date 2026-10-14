Michael Page, Misfits Boxing ile yaptığı sansasyonel anlaşmanın detaylarını açıkladı

İngiliz 39 yaşındaki ünlü dövüşçü Michael Page UFC ile yollarını ayırdıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eylül ayında Özbek sporcu Nursulton Ruziboev'e karşı aldığı galibiyetin ardından organizasyonla yolları ayrılan tecrübeli sporcu, kariyerine artık Misfits Boxing promosyonunda devam edecek.

Yahoo haber sitesine röportaj veren Page, yeni ligdeki finansal şartların dünyanın en önde gelen MMA organizasyonunun sunduğundan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtti.

«Daha az dövüş ve iki kat daha fazla kazanç»

Michael Page yeni sözleşmesine dair kesin rakamları açıklamasa da, anlaşmanın finansal açıdan birkaç kat daha kârlı olduğunu ifade etti:

Finansal büyüme: «UFC'den ayrıldım ve daha kısa sürede daha fazla — yaklaşık iki kat daha fazla — para kazanacağım», dedi sporcu;

3 maç yeterli: Yeni sözleşme sadece 3 maçı kapsıyor. Page'e göre, bu üç maçta kazanacağı para, UFC'deki tüm kariyeri boyunca elde ettiği toplam gelirden daha fazla;

Minnettarlık: «Bu çok sevindirici. Kariyerim boyunca çok çalıştım ve bunu fazlasıyla hak ettiğimi düşünüyorum, bu yüzden şu anki durumumdan dolayı minnettarım», diye ekledi.

UFC yönetimine eleştiriler: «Dövüşçüleri kısıtlıyorlar»

Page, 2024 yılında UFC'ye katılmış ve oktagonda çıktığı 6 maçın 5'ini kazanmayı başarmıştı. Ancak promosyonun politikası onu tatmin etmedi:

Yaratıcılığa engel: Sporcu, lig yönetiminin kendine has sıra dışı ve izlenebilir stilini (yaratıcılığını) kısıtladığını ve ilgi çekici, büyük maçlar organize etmediğini söyledi;

Lig politikasına eleştiri: «Bence bu bir utanç. UFC'nin dövüşçüleri için çok daha fazlasını yapabileceğini ve onları daha fazla desteklemesi gerektiğini düşünüyorum», diye vurguladı İngiliz emektar;

MMA devi olduğunu kabul etmek: Yine de ligin konumunu küçümsemedi: «Her ne olursa olsun, sevseniz de sevmeseniz de onlar karma dövüş sanatlarında dünyanın en büyük organizasyonu. Onlara saygı duyulmalı, orada gerçekten çok yetenekli dövüşçüler var».

Michael Page'in boks branşına geçişi ve Misfits Boxing'e katılması, hayranları için yeni ve heyecan verici karşılaşmalar vaat ediyor.