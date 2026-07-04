Nursulton Ro'ziboyev'e galibiyetin ardından yeni otomobil hediye edildi

·64·Spor
Nursulton Ro'ziboyev'e galibiyetin ardından yeni otomobil hediye edildi

Özbekistanlı ünlü MMA dövüşçüsü Nursulton Ro'ziboyev, UFC'deki bir sonraki başarılı performansının ardından değerli bir hediyeyle ödüllendirildi. Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'a ait "Akhmat" dövüş kulübü tarafından sporcuya "Roewe M7 DMH" model yeni bir otomobil teslim edildi. Bunu Nursulton Ro'ziboyev Instagram sayfası aracılığıyla duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, "Akhmat" dövüş kulübü adına faaliyet gösteren Ro'ziboyev, UFC'deki bir sonraki güvenilir galibiyetinin ardından layık bir şekilde ödüllendirildi. Sporcu bu hediye dolayısıyla düşüncelerini de dile getirdi.

"Sizden böyle yapacağım, şöyle yapacağım diye söz verenler çok. Ancak dövüş sonucundan bağımsız olarak hediye verenler de var", diye yazdı Nursulton Ro'ziboyev.

Bilgi için, Özbekistanlı dövüşçü bu yılın 27 Haziran günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinde düzenlenen UFC 280 turnuvası kapsamında Rus Andrey Pulyayev'e karşı oktagona çıkmıştı. Orta sıklet kategorisinde geçen mücadelede Ro'ziboyev, rakibini ilk raundun hemen içinde boğma tekniğiyle mağlup ederek UFC'deki bir başka güvenilir galibiyetini resmileştirdi.

Nursulton Ro'ziboyev, 2015 yılından bu yana "Akhmat" dövüş kulübünün onurunu korumaktadır. UFC'deki başarılı performansının ardından kulüp yönetimi onun başarısını layıkıyla değerlendirerek sporcuya yeni otomobil hediye etti. Bu durum, Özbekistanlı dövüşçü için galibiyetin ardından gelen bir başka önemli takdir olarak değerlendirilmektedir.

Nursulton RoziboyevUFCAkhmatRamzan KadirovRoewe M7 DMH
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fransa ciddi kayıp yaşadı: Paraguay'a karşı Tchuamenisiz oynayacakFransa ciddi kayıp yaşadı: Paraguay'a karşı Tchuamenisiz oynayacakBugün, 15:19Mısır milli takımı forveti: "Bugün 120 milyon Mısırlıyı mutlu ettik"Mısır milli takımı forveti: "Bugün 120 milyon Mısırlıyı mutlu ettik"Bugün, 15:14Bournemouth hücum hattını güçlendiriyor: Alvaro Rodriguez transferi tamamlandıBournemouth hücum hattını güçlendiriyor: Alvaro Rodriguez transferi tamamlandıBugün, 15:13Takımının mağlubiyetinin ardından taraftarın kalbi durduTakımının mağlubiyetinin ardından taraftarın kalbi durduBugün, 15:07Neymar Tam Maça Hazır: Carlo Ancelotti Brezilyalı Yıldızın Durumu Hakkında KonuştuNeymar Tam Maça Hazır: Carlo Ancelotti Brezilyalı Yıldızın Durumu Hakkında KonuştuBugün, 14:35Futbolcumuz Abbosbek Fayzullayev bugün evleniyorFutbolcumuz Abbosbek Fayzullayev bugün evleniyorBugün, 14:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı