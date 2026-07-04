Nursulton Ro'ziboyev'e galibiyetin ardından yeni otomobil hediye edildi

Özbekistanlı ünlü MMA dövüşçüsü Nursulton Ro'ziboyev, UFC'deki bir sonraki başarılı performansının ardından değerli bir hediyeyle ödüllendirildi. Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'a ait "Akhmat" dövüş kulübü tarafından sporcuya "Roewe M7 DMH" model yeni bir otomobil teslim edildi. Bunu Nursulton Ro'ziboyev Instagram sayfası aracılığıyla duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, "Akhmat" dövüş kulübü adına faaliyet gösteren Ro'ziboyev, UFC'deki bir sonraki güvenilir galibiyetinin ardından layık bir şekilde ödüllendirildi. Sporcu bu hediye dolayısıyla düşüncelerini de dile getirdi.

"Sizden böyle yapacağım, şöyle yapacağım diye söz verenler çok. Ancak dövüş sonucundan bağımsız olarak hediye verenler de var", diye yazdı Nursulton Ro'ziboyev.

Bilgi için, Özbekistanlı dövüşçü bu yılın 27 Haziran günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinde düzenlenen UFC 280 turnuvası kapsamında Rus Andrey Pulyayev'e karşı oktagona çıkmıştı. Orta sıklet kategorisinde geçen mücadelede Ro'ziboyev, rakibini ilk raundun hemen içinde boğma tekniğiyle mağlup ederek UFC'deki bir başka güvenilir galibiyetini resmileştirdi.

Nursulton Ro'ziboyev, 2015 yılından bu yana "Akhmat" dövüş kulübünün onurunu korumaktadır. UFC'deki başarılı performansının ardından kulüp yönetimi onun başarısını layıkıyla değerlendirerek sporcuya yeni otomobil hediye etti. Bu durum, Özbekistanlı dövüşçü için galibiyetin ardından gelen bir başka önemli takdir olarak değerlendirilmektedir.