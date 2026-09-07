Nursulton Ruziboev'i yenen Michael Page UFC'den kovulabilir mi?

·3·Spor
Nursulton Ruziboev'i yenen Michael Page UFC'den kovulabilir mi?

İngiliz 39 yaşındaki ünlü dövüşçü, eski Bellator şampiyonu Michael "Venom" Page (26-3), Cumartesi gecesi vatandaşımız Nursulton Ruziboev üzerine puanla galibiyet alarak UFC ile olan mevcut sözleşmesi kapsamındaki son maçına çıktı. Dünyanın en güçlü liginde çıktığı altı maçta beşinci galibiyetini kutlayan tecrübeli sporcu, olumlu sonuca rağmen performansının sıkıcı olması ve UFC yönetiminin sözleşmesini uzatmayabileceği ihtimalinden ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

Ruziboev galibiyeti ve UFC sözleşmesinin sona ermesi

İngiliz yıldızın oktagondaki performansı hem başarı hem de belirsizlikle sonuçlandı:

  • Sözleşmedeki son maç: Nursulton Ruziboevile gerçekleşen karşılaşma, Page'in organizasyonla olan mevcut anlaşması kapsamındaki son maçıydı;

  • Hakem kararıyla galibiyet: Tamamı süren mücadelede İngiliz dövüşçü hakem puanlamasına göre üstün geldi ve promosyondaki 6 maçın 5'ini kazanarak genel skorunu geliştirdi;

  • Gösteri eksikliği: Maçta taraftarların beklediği şiddetli nakavt ve parlak anların az olması, organizasyon yönetiminin yeni sözleşme kararını olumsuz etkileyebilir.

«Tüm gücümle dövüşmedim»: Page'in öz eleştirisi

Dövüşçü, maçın ardından yapılan röportajda oktagondaki hatalarını açıkça kabul etti:

  • Yorgunluğun olmaması — az güç harcandığının işareti: «Kendimi çok iyi hissediyorum, bu da bazen tüm gücümle hareket etmediğim anlamına gelebilir ve sonuçlar da bunu doğruluyor», — dedi Page;

  • Aşırı temkinlilik ve risk almama: Dövüşçü, aşırı temiz ve isabetli hareket etmeye çalışırken kendini frenlediğini ve maçta risk faktörünün eksik olduğunu vurguladı;

  • Rakiplerin «hayatta kalması»: Ona göre, teknik beceri açısından hiçbir rakip onunla boy ölçüşemese de, maç temposunu artırmaması birçok kişiye nakavt olmadan hayatta kalma imkanı tanıyor.

Ligde kalmak için stil değişikliği gerekliliği

UFC Başkanı Dana White ve lig yetkililerinin izlenebilirliği ilk sıraya koyduğu bir sır değil:

  • Ligin katı talebi: UFC'de sadece puan toplayarak pragmatik galibiyet almak değil, taraftarları ayağa kaldıran heyecan verici bir şov sergilemek değerlidir;

  • Yaş ve yeni sözleşme entrikası: 39 yaşındaki emektar sporcunun yüksek maaş alması ve seyirci çekememesi, yeni bir anlaşma yapılmasının önünde engel olabilir;

  • Daha aktif dövüşme zorunluluğu: Page bu durumu kökten değiştirmesi, çok daha fazla risk alması ve oktagonda agresif hareket etmesi gerektiğini açıkça anlıyor.

Sizce Michael Page ve Nursulton Ruziboev arasındaki mücadelede vatandaşımızın galibiyet için neyi eksikti? UFC 39 yaşındaki İngiliz dövüşçüyle yeni sözleşme imzalayacak mı, yoksa sıkıcı dövüş stili nedeniyle organizasyondan ayrılmasına izin mi verecek? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!

UFCMichael PageNursulton RuziboevMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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