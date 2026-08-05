UFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyor

·4·Spor
UFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyor

UFC, tüm sıkletlerdeki Meta sıralamalarını güncelledi. Yeni listede organizasyonda aktif olarak mücadele eden üç Özbek dövüşçü — Ramazan Temirov, Nursulton Ro‘ziboyev ve Bogdan Guskov yerlerini korudu.

Güncelleme iki farklı tablo ortaya koydu: Temirov ve Ro‘ziboyev şampiyonluk yarışına giderek yaklaşırken, son maçında mağlup olan Guskov bir sıra geriledi.

Ramazan Temirov yedinci sıradaki yerini korudu

Ramazan Temirov, sinek sıklet kategorisindeki yedinci sırasını korudu.

Özbek dövüşçü, 25 Temmuz'da Abu Dabi'de düzenlenen UFC etkinliğinde eski şampiyonluk adayı Steve Erceg'i ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etmişti. Hakem karşılaşmayı 4 dakika 21 saniyede durdurdu. Bu, Temirov'un UFC'deki üçüncü galibiyeti oldu.

Erceg karşısındaki etkileyici galibiyet, Temirov'un sıkletteki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi. Özellikle Avustralyalı dövüşçünün daha önce UFC şampiyonluk kemeri için mücadele etmiş olması, bu sonucun değerini daha da artırıyor.

Temirov şu anda ilk yedide yer alıyor ve bir sonraki galibiyeti onu şampiyonluk kemeri için mücadele edecek adaylar arasına daha da yaklaştırabilir.

Ro‘ziboyev bir sıra yükseldi

Güncellenen sıralama, Nursulton Ro‘ziboyev için olumlu bir değişiklik getirdi. Özbek karma dövüş sanatları sporcusu, orta sıklette bir sıra yükselerek 14. sıraya yerleşti.

Ro‘ziboyev son maçını 27 Haziran'da Bakü'de Andrey Pulyayev'e karşı yapmış ve galip gelmişti. UFC'nin resmi bilgilerine göre bir sonraki rakibi Michael Page olacak. Karşılaşmanın 5 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Page karşılaşması, Ro‘ziboyev'in kariyerindeki en önemli sınavlardan biri olabilir. Deneyimli ve sıra dışı bir stile sahip İngiliz dövüşçü karşısında alınacak galibiyet, Özbek sporcuyu sıkletin ilk 10'una yaklaştıracaktır.

Guskov son yenilgisinin ardından geriledi

Yarı ağır sıklette mücadele eden Bogdan Guskov ise dokuzuncu sıradan 10. basamağa geriledi.

Guskov, 25 Temmuz'da Abu Dabi'de etkinliğin ana maçında Magomed Ankalaev'e karşı oktagona çıkmıştı. Karşılaşmayı kısa sürede kabul eden Guskov, eski şampiyona beşinci rauntta kadar direnmiş ancak 2 dakika 41 saniyede teknik nakavtla mağlup olmuştu.

Bir sıra gerilemesine rağmen Guskov, yarı ağır sıkletin ilk 10'undaki yerini koruyor. Ankalaev gibi üst düzey bir rakibe karşı beş rauntluk bir mücadele vermesi, kariyerinde önemli bir deneyim oldu.

Guskov'un sıralamadaki konumunu yeniden kazanabilmesi için bir sonraki karşılaşmasında galip gelmesi gerekecek.

Meta sıralaması nasıl hesaplanıyor?

UFC ve Meta, yeni sıralama sistemini 22 Haziran 2026'da tanıttı. Sistem, geleneksel gazeteci oyları yerine maç sonuçlarına dayalı matematiksel bir modelle oluşturuluyor.

Sistemde şu faktörlere özel önem veriliyor:

— dövüşçünün hangi rakibe karşı mücadele ettiği;
— galibiyet veya mağlubiyet yöntemi;
— sonucun ne kadar etkileyici olduğu;
— karşılaşmanın ne zaman yapıldığı;
— sporcunun aktifliği veya uzun süre ara vermesi.

Örneğin, üst sıralardaki bir rakibi erken bitirişle mağlup etmek, düşük sıralı bir dövüşçü karşısında alınan sıradan bir galibiyetten daha fazla puan kazandırır. Uzun süre maç yapmayan sporcuların puanları ise düşebilir. Sıralamalar her UFC etkinliğinin ardından otomatik olarak güncellenir.

UFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyor

Üç dövüşçünün önünde üç farklı görev

Yeni sıralamanın ardından Özbek dövüşçülerin önündeki hedefler de farklılaştı.

Ramazan Temirov, üst düzey rakiplerden biriyle bir sonraki maçını yaparak şampiyonluk yarışına katılma fırsatına sahip. Nursulton Ro‘ziboyev için Michael Page karşılaşması, ilk 10'a açılan kapı olabilir.

Bogdan Guskov ise Ankalaev karşısındaki mağlubiyetin ardından galibiyet serisine dönmeli ve ilk 10'daki yerini sağlamlaştırmalı.

Şimdilik en iyi sonuç Temirov'a ait — dövüşçü kendi sıkletinde yedinci sırada bulunuyor. Ancak üç sporcunun da sıralamada yer alması, Özbekistan MMA ekolünün UFC'deki konumunun giderek güçlendiğini gösteriyor. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu yazıyı Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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