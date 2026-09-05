Bogdan Guskov, Nursulton Ro‘ziboyev ve Michael Page mücadelesi için sansasyonel bir analiz paylaştı

·23·Spor
Bogdan Guskov, Nursulton Ro‘ziboyev ve Michael Page mücadelesi için sansasyonel bir analiz paylaştı

UFC hafif ağır sıklet dövüşçüsü ve Özbekistan'ın önde gelen isimlerinden Bogdan Guskov, vatandaşı Nursulton Ro‘ziboyevhakkında yaklaşan kritik dövüş öncesi gözlemlerini ve tarafsız analizini açıkladı. Fransa'nın başkentinde düzenlenecek «UFC Paris» turnuvasında İngilizlerin ünlü ve tecrübeli nakavt ustası Michael Page (MVP) ile karşılaşacak olan Ro‘ziboyev'in şansları uzmanlar tarafından hararetle tartışılırken, Guskov rakibi yerde (parter) etkisiz hale getirme taktiğini açıkladı ve vatandaşımızın mutlak üstünlüğünü öngördü.

«Dezavantajlı görülmesine şaşırdım»: Guskov'dan 70'e 30'luk tahmin

Özbek sporcu, kişisel duyguları bir kenara bırakarak güç dengesini saf spor ve taktik açısından değerlendirdi:

  • Uzmanlar ve bahisçiler yanılıyor: Uluslararası analistler ve bahis şirketleri Nursulton Ro‘ziboyevi bu maçta dezavantajlı (underdog) olarak göstermesi Guskov'u ciddi şekilde şaşırttı;

  • Ro‘ziboyev lehine 70/30 oran: «Bence burada şanslar 70'e 30 Nursulton lehine. Onun güreş ve grappling potansiyeli çok üst seviyede şekillenmiş durumda», — dedi Bogdan;

  • Fiziksel eşitlik: Rakibin boyu ve kulaç uzunluğu çok konuşulsa da, Guskov fiziksel parametreler konusunda Page'in herhangi bir üstünlüğü olmadığını belirtti.

Zafer formülü: Mesafeyi kapatmak ve yerde baskı kurmak

Bogdan Guskov, İngiliz dövüşçünün güçlü yönlerini nötralize etmek için net taktiksel talimatlar verdi:

  • Page'in mesafeli tehlikesi: Michael Page, sıra dışı hareketleri, mesafeyi ustalıkla kontrol etmesi ve vuruşlarla puan toplama konusundaki başarısıyla divizyonun en deneyimli ustalarından biridir;

  • Ro‘ziboyev ne yapmalı? Nursulton rakibe boş alan bırakmamalı ve ilk saniyelerden itibaren baskıyı artırmalı: «Eğer Page'i yakalayıp hızlıca güreşe (parter) çekebilirse, dövüş tamamen onun senaryosuna göre ilerlemeye başlar»;

  • Dövüşün kilit noktası: «Nursulton ne kadar hızlı güreş ararsa, üstünlüğü o kadar çabuk ele geçirir. Bence dövüşteki ana faktör tam olarak bu olacak».

Vuruş gücü ve Paris gecesinin başlama saati

Ayakta (stoyka) dövüşte de Özbek dövüşçünün rakibinden geri kalmayacağı özellikle vurgulandı:

  • Zamanlama ve nakavt vuruşu: «Vuruşlar konusunda da Nursulton, Michael'dan aşağı kalmaz; uzak mesafeden vurabilir, vuruşları ağır ve zamanlaması yerinde», — diye belirtti Guskov;

  • «Yaşasın Özbekistan! İleri!»: Sporcumuz mesajını, vatandaşına duyduğu yüksek güven ve vatanseverlik çağrısıyla noktaladı;

  • Dövüş saati: Bu kıran kırana geçecek mücadelenin Özbekistan saatiyle 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece, saat 01:00'den sonra başlaması bekleniyor.

Sizce, Nursulton Ro‘ziboyev Michael Page'in temkinli ve mesafeli oyununu yerdeki baskısıyla kırabilecek mi? Bogdan Guskov'un öngördüğü 70'e 30'luk üstünlük Paris oktagonunda gerçekleşecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve vatandaşımızı destekleyin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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