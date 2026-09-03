Nursulton Ruziboev, Michael Page'e karşı: Yer dövüşü ustası ve sıra dışı bir vurucunun çarpışması

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Nursulton Ruziboev, Michael Page'e karşı: Yer dövüşü ustası ve sıra dışı bir vurucunun çarpışması

Özbekistanlı ünlü MMA dövüşçüsü Nursulton Ruziboev kariyerinin en ciddi ve ses getirecek maçına yaklaşıyor. 5 Eylül'de Fransa'nın başkentinde düzenlenecek prestijli «UFC Fight Night Paris» turnuvasında vatandaşımız, dünyaca ünlü ve sıra dışı hareketleriyle tanınan Michael «Venom» Page'e karşı mücadele edecek.

Şu anda UFC orta sıklet sıralamasında 15. sırada yer alan 32 yaşındaki Ruziboev için bu sadece sıradan bir karşılaşma değil, ilk 10 elitine giden yolu açacak kritik bir adımdır. 39 yaşındaki İngiliz veteran yıldız Page ise, yarı orta sıkletten tekrar 84 kg divizyonuna dönerek gücünü kanıtlamaya hazır.

Ruziboev'in ana silahı: Yer dövüşünde (parter) hakimiyet ve ilk raunt sansasyonları

Andicanlı dövüşçünün profesyonel kariyerindeki istatistiksel veriler, rakip kampı ciddi şekilde endişelendirecek düzeyde:

  • Korkutucu bitiriş oranı: Nursulton'un hesabında 37 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 2 beraberlik bulunuyor. 37 galibiyetinin 21'i pes ettirme (boğma ve eklem kilitleri), 13'ü ise saf nakavt ile elde edildi;

  • İlk raunt «katili»: Özbek atletin 26 maçı tam olarak ilk 5 dakikada erken bitti. UFC'nin resmi verilerine göre, erken bitiriş katsayısı yüzde 80'i buluyor;

  • Bakü zaferi ve seri: Bu yıl 27 Haziran'da Bakü'de gerçekleşen maçta Ruziboev, Rus Andrey Pulyayev'i ilk raundun 2. dakikasında boğma tekniğiyle mağlup etti. Bu, onun UFC'deki üst üste üçüncü, toplamda ise son 14 maçındaki 13. galibiyeti oldu.

«Venom»un beklenmedik tehlikesi: Mesafe kontrolü ve sıra dışı kickboks

Michael «Venom» Page (25–3), Ruziboev'in karşılaştığı en uyumsuz ve tecrübeli stilistik rakiplerden biri:

  • Düşük eller ve aldatıcı hareketler: Page'in karate ve kickboks temelli serbest stili, mesafe hissi ve beklenmedik açılardan gönderdiği sert darbeler rakiplerini her zaman şaşırtıyor;

  • Orta sıklet tecrübesi: İngiliz dövüşçü 84 kg'da Shara Bullet ve Jared Cannonier gibi tehlikeli isimleri mağlup etmiş, ardından 77 kg'da Sam Patterson'ı hakem kararıyla geçerek tekrar orta sıklete dönmüştür;

  • Page'in görevi: Uzun mesafeyi korumak, Ruziboev'in yaklaşmasına izin vermemek ve ayakta (stoyka) puan toplamak.

Maçın kaderi: Senaryoların çarpışması

Bu karşılaşmada maçı kimin kendi bölgesine çekebileceği ana faktör olacak:

  • Ruziboev'in planı: Nursulton, boy ve fiziksel yapı olarak Page'den geri kalmıyor. Ana hedefi, İngiliz dövüşçüye hareket alanı bırakmamak, kafes duvarına sıkıştırmak, clinch ve takedown ile maçı yer dövüşüne taşımaktır;

  • Kritik 1. raunt: Eğer Ruziboev başlangıçta Page'i kontrol altına alıp yere indirebilirse, maçın erken bitme ihtimali çok yüksek. Aksine, maç uzun mesafeli darbe alışverişine dönerse, «Venom»un tecrübesi işe yarayabilir.

5 Eylül akşamı Nursulton Ruziboev sadece 15. sırasını korumak için değil, aynı zamanda divizyonun en parlak yıldızları arasına sağlam bir şekilde girmek için savaşacak.

Sizce Nursulton Ruziboev, Michael Page'in sıra dışı hareketlerini yer dövüşü ile durdurabilecek mi? Maç nasıl sonuçlanır: Nursulton'un bir başka ilk raunt bitirişi mi yoksa tam süre devam eden bir mücadele mi? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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