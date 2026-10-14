FIFA, Gianni Infantino'nun kamuoyundan gizlenen ek gelirleri skandalıyla sarsıldı

·11·Spor
FIFA, Gianni Infantino'nun kamuoyundan gizlenen ek gelirleri skandalıyla sarsıldı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başkanı Gianni Infantino etrafında ciddi bir mali skandal patlak veriyor. Büyük Britanya'nın saygın The Times gazetesinin haberine göre, uluslararası kuruluş, başkanına ödenen yaklaşık 1,5 milyon avroluk ek tutarı resmi mali raporlardan gizledi.

Bu gizli gelirlerin ortaya çıkmasının ardından, FIFA bünyesinde bağımsız bir soruşturma yürütülmesi ve kuruluş yönetiminin hesap vermesi yönünde sert talepler yükseliyor.

Rapordaki 4,6 milyon ve "görünmez" milyonlar

Skandalın merkezindeki mali rakamlar şu şekilde:

  • Resmi olarak açıklanan gelir: FIFA'nın 2024 yılına ilişkin yayınlanan resmi raporunda, Gianni Infantino'nun yıllık geliri 4,6 milyon avro olarak kaydedildi;

  • Yan kuruluş aracılığıyla gizli ödeme: Ancak, 2026 Dünya Kupası'nın organizasyonu ve yönetiminden sorumlu olan «FWC2026 US Inc» yan kuruluşu aracılığıyla başkana yaklaşık 1,5 milyon avro daha ödendiği resmi mali belgelere yansıtılmadı ve kamuoyundan gizlendi;

  • Miami'deki lüks yaşam tarzı: Kaynaklara göre, resmi olarak açıklanmayan bu fonlar, Infantino'nun ABD'nin Miami şehrindeki lüks ve pahalı yaşam tarzı giderlerini karşılamak için kullanılmış olabilir.

«Bu kuralların açıkça ihlalidir» — sert açıklamalar

FIFA Yönetim Komitesi eski başkanı Miguel Maduro bu durumla ilgili acilen bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesini talep etti:

  • Tüzüğe aykırı hareket: «Eğer FIFA ile bağlantılı yapı ve şirketlerden gizlice ek ödemeler alıyorsa, bu kuruluşun mevcut kurallarının açık ve kaba bir şekilde ihlalidir», dedi Maduro;

  • Şeffaflık talebi: Eski yetkili, FIFA tüzüğünün tüm mali süreçlerde ve yöneticilere ödenen her türlü meblağ konusunda tam şeffaflık gerektirdiğini, bu tür durumların kuruluşun itibarına zarar verdiğini vurguladı.

Şu anda uluslararası spor camiası ve mali uzmanlar, FIFA yetkililerinden ortaya çıkan bu gizli para akışlarıyla ilgili resmi bir yanıt ve açıklama bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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