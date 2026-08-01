FIFA yönetimi Dünya Kupası ticari planından vazgeçti

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FIFA yönetimi Dünya Kupası ticari planından vazgeçti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, organizasyonun ticari faaliyetleri, özellikle de Dünya Kupası haklarının özel yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı planından tamamen vazgeçti. ESPN'in haberine göre, bu adım küresel çapta gelen sert tepkiler, UEFA tarafından dile getirilen boykot tehdidi ve organizasyon içindeki ciddi isyanın ardından atıldı; bu durum Infantino'nun geleceğini de tehlikeye attı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Gianni Infantino, kamuoyunun ve futbol federasyonlarının sert muhalefetinin ardından, Cuma akşamı bu girişimin durdurulduğunu kabul etti. Aslında, FIFA Forward Enterprise adlı 20 milyar dolarlık bir yan kuruluş oluşturma planının duyurulmasının üzerinden sadece üç gün geçmişti. Bu yeni yapının, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları ile Kulüpler Dünya Kupası'na ilişkin ticari ve etkinlik yönetimi uygulamalarını tek bir şirket çatısı altında toplaması hedefleniyordu.

Planın finansal kapsamı ve şüpheli yönleri

Yapı üzerindeki kontrolün FIFA'nın elinde kalması planlansa da, yaklaşık yüzde 20'sinin özel yatırımcılara sunulması ve bunun karşılığında 4,2 milyar dolarlık fon sağlanması öngörülüyordu. Plana göre, ABD'nin New York şehrinden Joshua Kushner (Jared Kushner'in kardeşi) tarafından kurulan yatırım firması, bu projenin ana yatırımcısı olarak görülüyordu.

Ancak bu girişim, futbol dünyasında anında sert itirazlara yol açtı. FIFA başlangıçta bu projenin 211 üye federasyonun istişaresi ve çoğunluğunun onayıyla hayata geçirileceğini ısrarla vurgulamıştı. Ancak eleştiri fırtınası ve UEFA gibi nüfuzlu kuruluşların açıkça boykot tehdidinde bulunması durumu kökten değiştirdi.

İç isyan ve nihai karar

Organizasyon içindeki üst düzey yetkililer ve bazı federasyonlar arasında başlayan açık protestolar, Infantino'nun kendi konumunu da riske attı. Ortaya çıkan derin bölünmeler ve anlaşmazlıklar, projenin devam etmesini imkansız hale getirdi. Gianni Infantino, tüm tarafların görüşlerini dikkatle dinledikten sonra nihai karara vardığını belirtti.

“Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, bu projenin destek seviyesinden bağımsız olarak, başlangıçta belirlediğimiz hedeflere aykırı bölünmelere yol açtığı netleşti,” dedi FIFA başkanı. Onun ifadelerine göre, federasyonun ana hedefi her zaman futbolu birleştirmek ve geliştirmek olmuştur ve olmaya devam edecektir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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