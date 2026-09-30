Infantino Taşkent'te: Yeni Taşkent Stadyumu, milli takım ve U-20 Dünya Kupası hazırlıkları

·14·Spor
Infantino Taşkent'te: Yeni Taşkent Stadyumu, milli takım ve U-20 Dünya Kupası hazırlıkları

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, resmi bir ziyaret için Özbekistan'a geldi ve ülke futbolunun gelişimine yönelik bir dizi önemli projeyi bizzat inceledi. Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) yönetimi eşliğinde yüksek rütbeli konuk, Taşkent'te inşa edilmekte olan görkemli ve modern "Yeni Taşkent" stadyumunun inşaat alanını ziyaret etti. FIFA başkanına stadyum altyapısı, tesisin teknik imkanları ve ülkemizde düzenlenmesi planlanan prestijli FIFA U-20 Dünya Kupası maçlarının üst düzeyde organize edilmesi için yürütülen hazırlıklar gösterildi.

Ayrıca Infantino, Özbekistan milli takımı oyuncularıyla bir araya gelerek futbolcularla samimi bir sohbet gerçekleştirdi, UFA başkanı ile stratejik görüşmeler yaptı ve 90 numaralı okulda yeni yapılan sahayı törenle hizmete açtı. Özbekistan Futbol Federasyonu, dünya futbolu liderinin politikalarını tam olarak desteklediğini ve küresel iş birliğinin daha da genişleyeceğini resmen duyurdu.

Yeni Taşkent Stadyumu, U-20 Dünya Kupası ve Infantino'nun güveni: 5 temel gerçek

FIFA başkanının Taşkent ziyareti ve varılan anlaşmalarla ilgili en önemli noktalar:

  • Yeni Taşkent Stadyumu incelendi: Gianni Infantino, başkentte inşa edilen yeni süper stadyumu ve onun modern altyapısını bizzat inceledi;

  • FIFA U-20 Dünya Kupası planı: Özbekistan'da düzenlenmesi planlanan 20 yaş altı futbolcular dünya şampiyonasına yönelik hazırlık sunumu yapıldı;

  • Milli takımla canlı iletişim: FIFA başkanı, milli takımımızın üyeleriyle yüz yüze görüşerek potansiyellerini ve gelecek perspektiflerini tartıştı;

  • Okul sporu ve çocuk altyapısı: Ziyaret sırasında başkentteki 90 numaralı okul bölgesinde çocuklar için yeni inşa edilen modern futbol sahası kullanıma açıldı;

  • UFA'nın tam desteği: Özbekistan Futbol Federasyonu, Gianni Infantino'nun politikasını resmen desteklediğini ve iş birliğini stratejik bir aşamaya taşıyacağını ilan etti.

Infantino Taşkent'te: Yeni Taşkent Stadyumu, milli takım ve U-20 Dünya Kupası hazırlıkları

Gianni Infantino'nun ziyaret programı ve Özbekistan futbolundaki stratejik yönelimlerin sınıflandırılması

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen ana etkinlikler ve bunların öneminin analizi:

Yönelim ve etkinlik kriterleri

Gerçekleştirilen çalışmalar ve incelenen tesisler

Stratejik önemi ve beklenen sonuç

Ana altyapı tesisi

İnşa halindeki görkemli Yeni Taşkent Stadyumu

Uluslararası standartlara tam yanıt veren yeni ana arena

Küresel turnuva planı

FIFA U-20 Dünya Kupası hazırlık denetimi

Özbekistan'da tarihi bir futbol dünya kupasını üst düzeyde düzenlemek

Milli takımla iletişim

Özbekistan milli takımı oyuncularıyla buluşma

Uluslararası arenada prestij artışı ve takıma moral desteği

Çocuk ve okul futbolu

Taşkent'teki 90 numaralı okulda yeni futbol sahasının açılışı

Çocuk sporunu yaygınlaştırmak ve seçme havuzu oluşturmak

Üst düzey görüşmeler

UFA başkanı ve yönetimi ile resmi görüşmeler

Gençlik futbolunu ve altyapıyı FIFA hibeleriyle genişletmek

Resmi siyasi beyan

UFA'nın Gianni Infantino'ya tam desteği

Uluslararası futbol dünyasında Özbekistan'ın konumunu güçlendirmek

Infantino Taşkent'te: Yeni Taşkent Stadyumu, milli takım ve U-20 Dünya Kupası hazırlıkları

Futbol yönetimi ve uluslararası diplomasi uzmanlığı: Infantino neden Özbekistan'a özel önem veriyor?

Uzmanların ve yerel futbol analistlerinin sonuçları:

  • Asya'nın merkezindeki yeni futbol merkezi: Özbekistan'da son yıllarda farklı yaş kategorilerindeki milli takımların Asya ve Dünya şampiyonalarındaki başarıları, ayrıca ülkemizde Futsal Dünya Kupası'nın yüksek seviyede düzenlenmesi FIFA'nın güvenini önemli ölçüde artırdı; Taşkent artık sadece kıtasal değil, dünya çapındaki büyük turnuvalara ev sahipliği yapan bir merkez olarak tanınıyor;

  • Yeni Taşkent arenası ve U-20 Dünya Kupası ikilisi: 20 yaş altı futbolcular dünya şampiyonası, yetişkinler dünya kupasından sonraki ikinci önemli turnuva sayılır; yeni inşa edilen ve modern gereksinimlere uygun stadyumlar, ülkenin bu tür prestijli etkinliklere rahatça ev sahipliği yapmasını sağlar ve dünya futbol elitinin dikkatini çeker;

  • Karşılıklı yarar sağlayan stratejik ittifak: UFA'nın Infantino'yu resmen ve tam desteklemesi Özbekistan'ın FIFA icra kurullarında, uluslararası programlarda ve finansman fonlarında sesinin daha güçlü çıkmasına zemin hazırlar; bu da yerel akademiler, antrenör kalitesi ve futbol altyapısı için devasa yatırım akışı sağlar.

Sizce yeni Yeni Taşkent stadyumunun inşası ve FIFA U-20 Dünya Kupası'nın ülkemizde düzenlenmesi, milli futbolumuzu dünya seviyesine taşımada nasıl bir dönüm noktası yaratacak? Gianni Infantino'nun şahsi ziyaretinin milli takımlarımıza ne kadar büyük bir moral gücü vereceğini düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu büyük tarihi gelişmenin analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

Gianni InfantinoFIFA U-20 Dünya KupasıYeni Taşkent StadyumuÖzbekistan Futbol FederasyonuFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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