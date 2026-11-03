Korkunç trajedi: Tenerife forveti kaleciyle çarpışma sonucu hayatını kaybetti (video)

·14·Spor
Korkunç trajedi: Tenerife forveti kaleciyle çarpışma sonucu hayatını kaybetti (video)

İspanya ve dünya futbolu büyük bir kayıp yaşadı. Segunda (İspanya ikinci ligi) ekiplerinden Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesús de Miguel Alameda, aldığı ağır yaralar sonucu 3 Kasım sabahı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Korkunç olay, 2 Kasım akşamı Kanarya Adaları'ndaki Estadio Heliodoro Rodríguez López stadyumunda, Tenerife ile Andorra arasındaki maçta yaşandı. Skor 2-2 iken ve hakemin eklediği uzatma dakikaları oynanırken, de Miguel galibiyet golünü atmak için ileri çıkmıştı.

Kalecinin tehlikeli çıkışı ve sahada duran kalp

Forvetin hayatına mal olan çarpışma saniyeler içinde gerçekleşti:

  • Kaleden uzaklaşma: Savunmanın arkasına atılan topu uzaklaştırmak isteyen konuk ekip kalecisi Jesús Owono, ceza sahasını terk ederek neredeyse orta yuvarlağa kadar koştu;

  • Sert çarpışma: Havada topa sahip olmaya çalışan kaleci, dizini öne doğru uzatarak sıçradı ve büyük bir hızla gelen de Miguel ile çarpıştı. Darbe doğrudan forvetin göğüs kafesine ve baş bölgesine isabet etti;

  • Bilinç kaybı: Çarpışmanın etkisiyle de Miguel anında bilincini kaybederek çimlerin üzerine yığıldı. Sağlık ekipleri beş dakikadan fazla sahada ilk müdahaleyi yaptı ve futbolcu hızla sedyeyle ambulansa taşındı;

  • Kırmızı kart ve durdurulan maç: Kural ihlali yapan kaleciye doğrudan kırmızı kart gösterildi, maçın hakemi ise her iki takım temsilcileriyle görüştükten sonra karşılaşmayı süresiz olarak durdurma kararı aldı;

  • Yolda duran kalp: Tenerife kulübünün açıklamasına göre, futbolcu hastaneye götürülürken kalbi durdu. Sağlık görevlileri kalp fonksiyonlarını yeniden çalıştırarak onu yoğun bakım ünitesine yerleştirmeyi başardı.

Bir gecede sönen umut

Hastaneden başlangıçta umut verici haberler gelmişti; 2 Kasım akşamı kulüp, futbolcunun durumunun ağır olsa da stabilize edildiğini duyurmuştu. Ancak gece yarısı durum aniden kötüleşti:

  • Nörolojik durumun gerilemesi: Salı sabahı de Miguel'in nörolojik değerleri kritik seviyede düştü;

  • Resmi taziye: 3 Kasım sabahı doktorlar biyolojik ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Kulübün resmi açıklamasında, "Tamamen şoktayız, düğümlenen boğazımızla yaşananlara inanamıyoruz. Tenerife kulübü, Jesús de Miguel Alameda'nın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle duyurur" denildi.

İspanya ve UEFA yasta: Tüm maçlar ertelendi

Futbolcunun sahada aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesi uluslararası spor camiasını derinden sarstı:

  • Maçların iptali: İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), 3 Kasım'da oynanması planlanan tüm resmi maçları, erkek ve kadınlar arasındaki Kral Kupası karşılaşmaları ve genç milli takım tanıtımları dahil olmak üzere durdurdu;

  • Avrupa kupalarında bir dakikalık saygı duruşu: UEFA, bu hafta Şampiyonlar Ligi ve diğer tüm kıta turnuvalarındaki maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatını verdi.

Madrid futbol altyapısından yetişen Jesús de Miguel, kariyerine Leganés sisteminde başladı ve 2025 yazında Tenerife'ye transfer oldu. Geçen sezon Castellón formasıyla 11 gol atarak takımının ikinci lige yükselmesine büyük katkı sağlamıştı. Bu trajik maç, hayatındaki son karşılaşma oldu.

Jesús de MiguelTenerifeİspanya FutboluSegunda DivisiónFutbol Trajedisi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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