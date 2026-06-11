Infantino, 2026 Dünya Kupası katılımcılarıyla ilgili sorunlar hakkında konuştu

Kuzey Amerika'nın üç büyük ülkesi ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası resmen başladı. Tüm dünyanın heyecanla beklediği bu tarihi turnuva öncesinde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla özel bir basın toplantısı düzenlendi. FIFA başkanı, basın mensuplarını turnuva etrafındaki siyasi tartışmalardan uzaklaşıp dikkatlerini futbolun cazibesine ve turnuvanın kendisine odaklamaya davet etti.

Gianni Infantino, basın toplantısında dünya için gerçek bir futbol karnavalının başladığını büyük bir sevinçle duyurdu:

«Bu günler tüm insanlık için gerçek bir neşe ve büyük bir futbol bayramıdır. Birkaç saat sonra turnuvanın resmi topunun orta sahadan oyuna sokulacak olmasından dolayı çok mutluyum. Sonunda ise kazanan takıma dünyanın en büyük ödülü takdim edilecek. Bu, dünyanın en çekici ve şaşırtıcı kupasıdır. Milyonlarca insana güzel hayaller kurduran paha biçilemez bir ödüldür. Umarım turnuva boyunca çeşitli çatışmaları bir kenara bırakıp saf futbol hakkında konuşmaya vakit bulabiliriz. Sonuçta hepimiz bu güzel sporun tadını çıkarmak için burada toplandık, değil mi?» dedi FIFA başkanı.

Aynı zamanda FIFA başkanı, turnuvanın ABD'de düzenlenmesinden dolayı hiçbir pişmanlık duymadığını vurguladı. Ona göre, bu denli küresel ve devasa spor etkinliklerinde organizasyonel sorunların yaşanması doğaldır:

«Organizasyonel konulardaki bazı sorunlar sadece ABD'de değil, Kanada ve Meksika'da da mevcut. Bu ölçekteki dev bir etkinlik için bu oldukça normal ve beklenen bir süreçtir. Hepsini bir anda çözmek mümkün olmayabilir» diye belirtti.

Basın toplantısı sırasında gazeteciler, turnuva etrafındaki en hassas konulardan biri olan, Afrika'nın en deneyimli hakemlerinden biri olan Somalili bir hakemin ABD'ye girişine izin verilmemesi hakkında soru sordu. Infantino bu duruma sakin bir yaklaşım sergiledi:

«Bazen durumu doğru değerlendirip biraz dinlenmek gerekir. Biz ülkelerin hükümetlerini veya yerel polis sistemlerini yöneten dünya kralları değiliz» diyerek devletlerin iç hukukuna ve güvenlik önlemlerine müdahale edemeyeceğini ima etti.

Turnuva öncesinde, ABD sınırını geçen bazı ünlü futbolcuların (Özbekistan ve Brezilya milli takımları dahil) ve resmi hakemlerin havaalanlarında tehlikeli suçlular gibi aşırı sıkı güvenlik kontrollerinden geçirildiğine dair haberler yayılmıştı. Afrika'nın en saygın hakemlerinden biri ise vize ve giriş kısıtlamaları nedeniyle ülkeye hiç alınmamıştı. Buna rağmen FIFA yönetimi, yeşil sahadaki saf spor mücadelesinin bu iç sorunları kısa sürede unutturacağına inanıyor.

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