Infantino, 2026 Dünya Kupası katılımcılarıyla ilgili sorunlar hakkında konuştu

·34·Spor
Infantino, 2026 Dünya Kupası katılımcılarıyla ilgili sorunlar hakkında konuştu

Kuzey Amerika'nın üç büyük ülkesi ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası resmen başladı. Tüm dünyanın heyecanla beklediği bu tarihi turnuva öncesinde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla özel bir basın toplantısı düzenlendi. FIFA başkanı, basın mensuplarını turnuva etrafındaki siyasi tartışmalardan uzaklaşıp dikkatlerini futbolun cazibesine ve turnuvanın kendisine odaklamaya davet etti.

Gianni Infantino, basın toplantısında dünya için gerçek bir futbol karnavalının başladığını büyük bir sevinçle duyurdu:

«Bu günler tüm insanlık için gerçek bir neşe ve büyük bir futbol bayramıdır. Birkaç saat sonra turnuvanın resmi topunun orta sahadan oyuna sokulacak olmasından dolayı çok mutluyum. Sonunda ise kazanan takıma dünyanın en büyük ödülü takdim edilecek. Bu, dünyanın en çekici ve şaşırtıcı kupasıdır. Milyonlarca insana güzel hayaller kurduran paha biçilemez bir ödüldür.

Umarım turnuva boyunca çeşitli çatışmaları bir kenara bırakıp saf futbol hakkında konuşmaya vakit bulabiliriz. Sonuçta hepimiz bu güzel sporun tadını çıkarmak için burada toplandık, değil mi?» dedi FIFA başkanı.

Aynı zamanda FIFA başkanı, turnuvanın ABD'de düzenlenmesinden dolayı hiçbir pişmanlık duymadığını vurguladı. Ona göre, bu denli küresel ve devasa spor etkinliklerinde organizasyonel sorunların yaşanması doğaldır:

«Organizasyonel konulardaki bazı sorunlar sadece ABD'de değil, Kanada ve Meksika'da da mevcut. Bu ölçekteki dev bir etkinlik için bu oldukça normal ve beklenen bir süreçtir. Hepsini bir anda çözmek mümkün olmayabilir» diye belirtti.

Basın toplantısı sırasında gazeteciler, turnuva etrafındaki en hassas konulardan biri olan, Afrika'nın en deneyimli hakemlerinden biri olan Somalili bir hakemin ABD'ye girişine izin verilmemesi hakkında soru sordu. Infantino bu duruma sakin bir yaklaşım sergiledi:

«Bazen durumu doğru değerlendirip biraz dinlenmek gerekir. Biz ülkelerin hükümetlerini veya yerel polis sistemlerini yöneten dünya kralları değiliz» diyerek devletlerin iç hukukuna ve güvenlik önlemlerine müdahale edemeyeceğini ima etti.

Turnuva öncesinde, ABD sınırını geçen bazı ünlü futbolcuların (Özbekistan ve Brezilya milli takımları dahil) ve resmi hakemlerin havaalanlarında tehlikeli suçlular gibi aşırı sıkı güvenlik kontrollerinden geçirildiğine dair haberler yayılmıştı. Afrika'nın en saygın hakemlerinden biri ise vize ve giriş kısıtlamaları nedeniyle ülkeye hiç alınmamıştı. Buna rağmen FIFA yönetimi, yeşil sahadaki saf spor mücadelesinin bu iç sorunları kısa sürede unutturacağına inanıyor.

Dünya Kupası'nın tüm organizasyonel ve taktiksel entrikalarını, Gianni Infantino'nun yeni açıklamalarını ve turnuvanın en sıcak, özel ve sansasyonel haberlerini Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin!

Gianni InfantinoFIFAABDKanadaMeksika
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lewis, açık hava dövüşü öncesi hapis anısını esprili bir dille hatırladıLewis, açık hava dövüşü öncesi hapis anısını esprili bir dille hatırladıBugün, 12:48Ilia Topuria, Justin Gaethje'yi ilk dakikalarda nakavt etme sözü verdiIlia Topuria, Justin Gaethje'yi ilk dakikalarda nakavt etme sözü verdiBugün, 12:41Alex Pereira tüm ağır sıklet dövüşçülerine seslendiAlex Pereira tüm ağır sıklet dövüşçülerine seslendiBugün, 12:36Kyle Walker, Jude Bellingham'ın neden ilk 11'de başlaması gerektiğini açıkladıKyle Walker, Jude Bellingham'ın neden ilk 11'de başlaması gerektiğini açıkladıBugün, 12:13Alphonso Davies: Kanada futbolunun efsanesi 2026 Dünya Kupası öncesi sakatlıkla mücadele ediyorAlphonso Davies: Kanada futbolunun efsanesi 2026 Dünya Kupası öncesi sakatlıkla mücadele ediyorBugün, 12:12FIFA, kulüplere ödenecek tazminat miktarını resmen açıkladıFIFA, kulüplere ödenecek tazminat miktarını resmen açıkladıBugün, 12:07
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor