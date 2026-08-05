Gianni Infantino, Kylian Mbappe’nin Rekorlarını Övdü

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, sosyal medya hesabında Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe’nin Dünya Kupası’ndaki tarihi başarılarını övdü. Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran açıklama, yalnızca forvetin sportif başarılarının değil, kendisine yönelik ırkçı saldırıların da sert biçimde kınandığını gösterdi. Goal.com haber veriyor.

Tarihi Rekorlar ve Şampiyonadaki Başarılar

Real Madrid ’in forveti, bir sonraki Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansıyla futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın ardından FIFA Başkanı, Fransız futbolcunun istikrarı ve yeteneği karşısındaki hayranlığını gizlemedi.

Ixbt.com ve diğer uluslararası kaynakların aktardığı bilgilere göre Gianni Infantino, Instagram hesabında 25 yaşındaki futbolcunun üst üste ikinci kez “Altın Ayakkabı” kazandığını özellikle vurguladı. Turnuva boyunca 10 gol atan Kylian Mbappe, organizasyon tarihinin ve Fransa Milli Takımı’nın tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu.

Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Sert Tepki

Ancak turnuvanın sonuçları yalnızca sportif başarılarla sınırlı kalmadı. Organizasyonun ardından yaşanan tatsız olaylar, özellikle bazı siyasetçilerin yaptığı ayrımcı açıklamalar, futbol camiasını hayal kırıklığına uğrattı.

FIFA Başkanı, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla’nın forvete yönelik ırkçı ve ayrımcı sözlerini sert biçimde kınadı. İnternette geniş çapta yayılan bu tür olumsuz görüşler, dünya genelinde kamuoyunun ve hükümet temsilcilerinin sert tepkisine yol açtı.

Paraguaylı senatör, Kylian Mbappe’ye yönelik asılsız kişisel saldırılarda bulunarak kökeniyle ilgili hakaret içeren ifadeler kullandı. Bu olay spor dünyasında tepkiyle karşılandı ve geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

Gianni Infantino açıklamasında, tüm futbol dünyasının ve toplumun Fransa Milli Takımı kaptanıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Futbolun herkes için güvenli ve kapsayıcı bir alan olarak kalması gerektiğini belirten Infantino, sporu ve toplumu ırkçılık illetinden arındırma çabalarının sürdürüleceği sözünü verdi.