Taşkent'te “FIFA Arena” açıldı: Infantino 90 numaralı okulu ziyaret ederek sahayı teslim etti

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Taşkent'te “FIFA Arena” açıldı: Infantino 90 numaralı okulu ziyaret ederek sahayı teslim etti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, resmi bir ziyaret için Özbekistan'a gelerek Taşkent'teki 90 numaralı ortaokulun bahçesinde inşa edilen modern futbol sahasının açılış törenine bizzat katıldı. Bu proje, dünya genelinde gençler arasında kitlesel sporu geliştirmeyi amaçlayan küresel “FIFA Arena” programı kapsamında hayata geçirildi. Törensel etkinliğe Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanı, Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) yönetimi, sektör yetkilileri ve Özbek futbolunun tanınmış emektarları katıldı.

Tören sırasında FIFA başkanı, genç futbolculara iyi dileklerini ileterek hediyeler dağıttı ve okul öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu modern altyapı, başkent gençliğinin düzenli olarak spor yapmasına ve gelecekte milli takımlar için yeni nesil yeteneklerin yetişmesine hizmet edecektir.

«Dünya futbolunun lideri, 90 numaralı okul ve “FIFA Arena” programı»: 5 temel nokta

Taşkent'teki tarihi açılış töreni ve FIFA girişimi hakkında en önemli gerçekler:

  • Gianni Infantino'nun kişisel katılımı: FIFA başkanı, Taşkent'teki bir ortaokulda yeni sahanın hizmete açılması etkinliğine bizzat katıldı;

  • «FIFA Arena» küresel girişimi: Modern spor sahası, çocuk ve genç futbolunu desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir program temelinde inşa edildi;

  • Yerel bakanlık ve UFA yönetimi: Açılışta Spor Bakanı, Özbekistan Futbol Federasyonu yöneticileri ve emektar sporcular bir araya geldi;

  • Öğrencilere kişisel hediyeler ve fotoğraflar: Gianni Infantino, 90 numaralı okulun genç futbolcularına hediyeler vererek onlarla sohbet etti;

  • Altyapı geliştirme programı: «FIFA Arena» kapsamında bu tür modern sahalar sadece başkentte değil, cumhuriyetin diğer bölgelerinde de inşa edilmektedir.

Taşkent'te “FIFA Arena” açıldı: Infantino 90 numaralı okulu ziyaret ederek sahayı teslim etti

Taşkent'teki «FIFA Arena» projesi ve çocuk futbolu altyapısı sınıflandırması

Proje parametreleri, etkinlik seviyesi ve stratejik görevler üzerine analitik tablo:

Gösterge ve analiz kriterleri

Belirlenen parametreler ve etkinlik detayları

Uluslararası proje adı

«FIFA Arena» (FIFA'nın genç futbolunu destekleme programı)

Sahanın inşa edildiği yer

Taşkent şehri, 90 numaralı ortaokul alanı

Üst düzey konuk

Gianni Infantino (FIFA Başkanı)

Katılan kuruluşlar

Spor Bakanlığı, Özbekistan Futbol Federasyonu, futbol emektarları

Temel amaç ve görev

Öğrencileri kitlesel spora dahil etmek, kaliteli antrenman koşulları yaratmak

Elde edilecek sonuç

Okul sporunu geliştirmek ve yerel seçme havuzunu güçlendirmek

Taşkent'te “FIFA Arena” açıldı: Infantino 90 numaralı okulu ziyaret ederek sahayı teslim etti

Futbol ve stratejik kalkınma uzmanlığı: FIFA'nın okullara girmesi neden önemli?

Uluslararası spor uzmanları, futbol fonksiyonerleri ve çocuk antrenörlerinin sonuçları:

  • «Temel, okul ve mahalleden başlar»: Dünya futbol devlerinin (Brezilya, İspanya, Fransa) başarısının ana faktörü, çocukların ulaşabileceği yerlerde kaliteli sahaların bulunmasıdır; «FIFA Arena» projesi, okul bahçelerindeki tozlu veya asfalt zeminleri modern kaplamalı, güvenli futbol sahalarına dönüştürerek yeteneklerin erken keşfedilmesini sağlar;

  • Özbekistan'ın FIFA için stratejik ortaklığı: Gianni Infantino'nun ülkemize sık sık ziyarette bulunması ve kitlesel okul projelerine bizzat katılması — Özbekistan'dakispor reformları ve genç milli takımların uluslararası arenadaki başarılarına dünya örgütü tarafından verilen yüksek güvenin bir göstergesidir;

  • Geleceğin şampiyonlarına ruhsal kanat: Bir okul öğrencisinin kendi sahasının açılışında dünya futbolunun 1 numaralı liderini görmesi ve ondan hediye alması, çocuğun zihninde büyük hayaller ve hedefler uyandırır; bu sahalardan yarın kıta ve dünya şampiyonalarında parlayacak yıldızların çıkacağı şüphesizdir.

Sizce, okul bahçelerinde «FIFA Arena» gibi uluslararası standartlardaki sahaların artması, ulusal futbolumuzun seviyesini ne kadar hızlı yükseltir? Siz de kendi çocuğunuzun veya mahallenizdeki okulda benzer bir saha yapılmasını ister miydiniz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek genç futbolundaki bu tarihi olayın analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

Gianni InfantinoFIFA ArenaTaşkentÖzbekistan Futbol FederasyonuFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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