Arteta'nın jokerinden "altın" gol: Arsenal, Sunderland deplasmanında 2-0 kazandı

İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında şampiyonluk unvanını koruyan Londra ekibi Arsenal, zorlu bir sınavdan daha başarıyla ayrıldı. Mikel Arteta'nın öğrencileri, deplasmanda dişli rakibi Sunderland'e konuk oldu ve 2-0'lık zor ama bir o kadar da önemli bir galibiyet elde etti. Maçın kaderini belirleyen anlar ikinci yarının başında yaşandı: Önce Londra ekibinin kalecisi David Raya kalesinde gördüğü penaltıyı kahramanca kurtardı, sadece iki dakika sonra ise devre arasında oyuna giren Bruno Guimarães perdeyi açan golü kaydetti. Karşılaşmanın son saniyelerinde ise Bukayo Saka penaltıdan hata yapmayarak "Kara Kediler"e geri dönüş şansı tanımadı. Dört hafta sonunda 12 puana ulaşan Londra temsilcisi, Premier Lig tablosundaki liderliğini perçinledi. Peki, David Raya'nın kurtarışı maçın psikolojisini nasıl değiştirdi, Arteta'nın taktiksel hamleleri nasıl sonuç verdi ve Arsenal'i bu sezon durdurmak neden daha da zorlaşıyor?

Raya'nın kurtarışı ve Guimarães'in cevabı: 120 saniyelik kırılma anı

Stadium of Light'ta oynanan mücadelenin ikinci yarısı doruk noktasına ulaştı:

56. dakikada penaltı kurtarışı: Ev sahibi Sunderland öne geçmek için büyük bir fırsat yakaladı ancak Le Fée'nin kullandığı penaltı vuruşunda David Raya ustalığını konuşturarak gole izin vermedi;

Arteta'nın isabetli hamlesi: Devre arasında Lewis-Skelly'nin yerine oyuna giren Bruno Guimarães, hocasının güvenini boşa çıkarmadı; Raya'nın kurtarışından sadece iki dakika sonra, 58. dakikada rakip fileleri havalandırdı (0-1);

90+7. dakikada son nokta: Hakemin uzatma dakikalarında "Topçular" lehine bir penaltı daha verildi; Bukayo Saka 90+7. dakikada soğukkanlılıkla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi (0-2).

Arsenal'in yıldızlarla dolu yedek kulübesi ve kadro yapısı

Mikel Arteta, kadro derinliği ve taktiksel değişikliklerle rakibinin dengesini bozdu:

Arsenal kadrosu: Raya, White (Timber, 46), Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice (Zubimendi, 82), Lewis-Skelly (Guimarães, 46), Ødegaard (Merino, 85), Saka, Solis (Eze, 81), Havertz;

Teknik direktörün etkili rotasyonu: Timber, Guimarães, Eze, Zubimendi ve Merino gibi üst düzey oyuncuların oyuna dahil edilmesi, maç temposunun düşmesine izin vermedi;

Sunderland'in direnişi: Ruiz, Mundle (Fofana, 76), Mukiele, Danso, Ballard, Rigg, Jaka, Le Fée, Angulo (Isidor, 69), Brobbey, Sadiki. Ev sahibi ekipte Granit Xhaka ve Mukiele gibi isimler yer alsa da, kalite farkı skoru belirledi.

12 puanla zirve: Arsenal tek başına lider, rakipler geride kalıyor

Bu deplasman galibiyeti, başkent ekibinin sezona yaptığı iddialı başlangıcı pekiştirdi:

Dört maçta dört galibiyet: Mikel Arteta'nın takımı puan kaybetmeden 12 puana ulaştı ve lig tablosunun zirvesinde tek başına yer alıyor;

Liverpool ve Chelsea'nin puan kayıpları: Ana rakipler kendi evlerinde berabere kalarak değerli puanlar kaybederken, Arsenal'in zorlu deplasmanda hatasız oynaması şampiyonluk yarışındaki farkı açmaya yardımcı oluyor;

Sunderland 14. sırada: Dört hafta sonunda 4 puan toplayan "Kara Kediler" ligde 14. sırada kaldı.

David Raya'nın kaledeki güven veren performansı ve hücum oyuncularının soğukkanlılığı, Arsenal'in bu yıl da İngiltere tahtını kimseye bırakmaya niyeti olmadığını açıkça gösteriyor.

Sizce 56. dakikada penaltıyı kurtaran David Raya, Arsenal'i puan kaybından kurtararak maçın adamı oldu mu? Bu sezon %100 galibiyet oranıyla ilerleyen Mikel Arteta'nın öğrencileri şampiyonluğu koruyabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig liderinin bu zorlu galibiyet analizini tüm futbolseverlerle buluşturun!