İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasında futbolseverler gerçek bir gol şölenine ve kıran kırana bir mücadeleye tanıklık etti. Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda lig lideri Manchester Citybeklenmedik bir direnç gösteren Sunderland'i ağırladı ve 5-3'lük oldukça gollü bir galibiyet aldı. Maç ilk dakikalardan itibaren gollere sahne oldu: 9. dakikada Enzo Fernandez perdeyi açarken, konuk ekibin forveti Brian Brobbey 3 dakika sonra cevap verdi.

Rayan Cherki ve Antoine Semenyo ev sahibi ekip adına golleri atıp takımı öne geçirse de, Sunderland forveti Brobbey her seferinde dengeyi sağlamayı veya farkı azaltmayı başararak hat-trick yaptı. Ancak Semenyo'nun dublesi ve 81. dakikada Erling Haaland'ın soğukkanlı vuruşu maça noktayı koydu. Özbek taraftarlar için önemli bir detay ise milli takımımızın lider savunmacısı Abdukodir Khusanov'un bu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamasıydı. Bu galibiyetin ardından 'City', 5'te 5 yaparak 15 puanla ligin zirvesindeki yerini korurken, Sunderland 4 puanla 14. sırada kaldı.

Peki, City savunmasının 3 gol yemesi ne anlama geliyor, Abdukodir Khusanov'un oynamaması rotasyonla mı ilgili ve Pep Guardiola savunmadaki bu boşlukları nasıl giderecek?

Brobbey'in hat-tricki ve Haaland'ın noktayı koyuşu: Maçın hikayesi

Etihad'daki gerilim dolu maçın önemli anları:

Enzo Fernandez'den hızlı başlangıç: 9. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu fileleri havalandırarak skoru açtı;

Brian Brobbey'in resitali: Konuk ekibin forveti 12, 33 ve 59. dakikalarda gol atarak son şampiyonun savunmasını şaşırttı;

Antoine Semenyo'nun dublesi: Forvet oyuncusu 43 ve 57. dakikalarda iki gol atarak Manchester ekibinin galibiyetinde kilit rol oynadı;

Erling Haaland'dan kritik dokunuş: 81. dakikada Norveçli golcü beşinci golü atarak Sunderland'in geri dönüş umutlarını bitirdi;

Khusanov yedek kulübesinde: Özbek genç yıldız Abdukodir Khusanov kadroda yer alsa da teknik heyet savunma merkezinde Dias ve Guehi ikilisine 90 dakika boyunca güvendi.

Premier Lig 5. Hafta: Manchester Cityve Sunderland istatistikleri

Takımların maç sonuçları ve puan durumundaki yerleri:

İstatistikler ve Kriterler Manchester City Sunderland Maç Sonucu 5 3 Golleri Atanlar E. Fernandez 9, R. Cherki 29, A. Semenyo 43, 57, E. Haaland 81 B. Brobbey 12, 33, 59 (hat-trick) Toplanan Puanlar 15 puan (5 galibiyet) 4 puan Puan Durumu 1. sıra (Lider) 14. sıra Kaleciler Gianluigi Donnarumma Rufs Özbek oyuncunun durumu Abdukodir Khusanov (yedek kaldı) —

Futbol analizi: Uzmanlar Etihad'daki maçı değerlendiriyor

Avrupa futbolu yorumcularının ve analistlerin temel çıkarımları:

City'nin hücumu kusursuz ama savunmada tehlike var: 5 gol atılması takımın hücum gücünü gösterse de, ligin alt sıralarındaki bir takımdan 3 gol yenmesi savunmadaki ciddi sorunları ortaya çıkardı;

Brobbey'in fiziksel üstünlüğü: Sunderland forveti, City'nin stoperleri Dias ve Guehi'ye hava toplarında ve hızlı kontra ataklarda büyük zorluk çıkardı;

Khusanov için yeni bir fırsat: Merkez savunmanın bu kadar hata yapması, önümüzdeki haftalarda veya Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdukodir Khusanov'un ilk 11'e dönme ihtimalini artırıyor;

Puan durumunda liderlik: Tüm zorluklara rağmen üst üste 5 maç kazanmak, Manchester ekibini şampiyonluk yarışında rakiplerinden uzaklaştırıyor.

Manchester City taraftarlara gerçek bir gol festivali sundu ancak teknik ekip için savunmadaki hatalardan ders çıkarma vakti geldi.

Sizce Manchester City'nin 3 gol yediği maçta Abdukodir Khusanov ilk 11'de başlamalı mıydı? Khusanov önümüzdeki haftalarda Dias veya Guehi'yi kesip as oyuncu olabilir mi? Yorumlarınızı paylaşın ve Özbek oyuncumuz hakkındaki bu özel analizi tüm futbolseverlere ulaştırın!