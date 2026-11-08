Premier Lig'de sürpriz: Chelsea deplasmanda Sunderland'e mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında taraftarlar için beklenmedik bir sonuç kaydedildi. Ligin zirve yarışında yer alan Londra ekibi Chelsea, deplasmanda alt sıralarda bulunan Sunderland'e konuk oldu ve sahadan 0:1 mağlup ayrıldı.

Dikkat çekici bir nokta ise 'Kara Kediler'in Londra temsilcisi için oldukça ters bir rakip haline gelmesi: Chelsea, geçen sezon oynanan her iki karşılaşmada da bu takıma mağlup olmuştu. Bu yenilgi, geleneğin devam etmesine neden oldu.

Le Fée'nin belirleyici penaltısı ve Stadium of Light'taki baskı

Karşılaşma ev sahibinin yoğun baskısı ve şiddetli mücadelesi altında geçti:

36. dakikada penaltı: İlk yarının 35. dakikasında Levi Colwill kendi ceza sahasında kural ihlali yaptı ve sarı kart gördü. 36. dakikada kullanılan penaltıyı Enzo Le Fée soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru 1:0 yaptı.

Sarı kart yağmuru: Hakem, maç boyunca sert geçen ikili mücadelelerde toplam 9 kez sarı kartına başvurdu (Chelsea'den 4, ev sahibinden 5 oyuncu cezalandırıldı).

Alonso'nun değişiklikleri fayda etmedi: Londra ekibinin teknik direktörü Xabi Alonso, ikinci yarıda Estevao, Malo Gusto, Welbeck ve Kenda gibi hücum oyuncularını sahaya sürse de, Sunderland'in disiplinli savunmasını aşmak mümkün olmadı.

Maç raporu ve kadrolar

Premier Lig, 10. Hafta Sunderland — Chelsea 1:0 8 Kasım, Stadium of Light Stadyumu Gol: Le Fée (36, pen.). Sarı Kartlar: Ahoka (21), Colwill (35), Mvoue (50), Brobbey (53), Neto (55), Caicedo (76), O'Nien (90), Fofana (90+2), Angulo (90+4).

Sunderland: Roofs, Mvoue, Mukiele, O'Nien, Mandava, Xhaka (Ahoka, 4), Sadiki, Hume, Talbi (Angulo, 88), Le Fée (Rigg, 88), Brobbey (Izidor, 67).

Chelsea: Penders, Palestra (Gusto, 62), Fofana, Colwill (Estevao, 46), Chavarria (Kenda, 79), Caicedo, Henderson (Emegha, 79), Lavia, Palmer, Rogers, Neto (Welbeck, 62).

Puan durumundaki değişiklikler

Bu beklenmedik puan kaybı, Londra ekibinin ligdeki konumuna ciddi zarar verdi: