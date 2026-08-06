Xabi Alonso 10. sıradan korkmadı: Chelsea'de ne gördü?

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Londra kulübünde çalışma teklifini neden kabul ettiğini açıkladı. İspanyol teknik adam, geçen sezonun başarısız sonuçlarına değil, takımın henüz tam anlamıyla ortaya çıkmamış potansiyeline odaklandı.

Londralılar, Premier Lig'in 2025/2026 sezonunu 52 puanla 10. sırada tamamladı. Son haftada Sunderland'e alınan 1-2'lik mağlubiyet, kulübü Avrupa kupalarına katılma hakkından da mahrum bıraktı.

Böyle bir durumda takımın başına geçen Alonso ise bu projeyi risk değil, büyük bir fırsat olarak görüyor.

«Bu, tüm taraflar için doğru zamandı»

Xabi Alonso'nun Chelsea'de göreve başlama kararını zamanlama ve fırsatın birleşimiyle açıkladı.

«Bunun hem kulüp hem de benim için en doğru zaman olduğunu hissettim. Bu iyi bir fırsattı. Takım, yakın geçmişte üst düzeyde oynayabildiğini gösterdi ve durum dışarıdan göründüğü kadar umutsuz değildi».

Kulübün resmî röportajında Alonso, Chelsea kadrosunun ve takımdaki fırsatların kendisini heyecanlandırdığını da vurguladı. Futbolcularla yeni bir oyun fikri oluşturmayı, Stamford Bridge'deki atmosferi yeniden canlandırmayı ve taraftarlarla bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

İspanyol teknik adam için karar yalnızca kulübün tarihi veya Premier Lig'de çalışma isteğiyle ilgili değil. Yönetimle yaptığı görüşmelerde takımın geleceğine dair ortak bir vizyon bulunduğunu gördü.

10. sıranın arkasında ne kadar potansiyel var?

Chelsea'nin geçen sezonki sonucu, kulübün finansal imkânları ve oyuncu kadrosuyla örtüşmedi. Takım, 38 maçın 14'ünü kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 14 karşılaşmada mağlup oldu.

Ancak Alonso, kadrodaki futbolcuların bireysel kalitesini yalnızca nihai puan tablosuna göre değerlendirmek istemiyor.

«Burada gelişim için büyük bir fırsat var. Bunun ne kadar zaman alacağını daha sonra göreceğiz. Değişiklikleri başlattık, kadroyu analiz ediyor ve gelecek hakkında düşünüyoruz».

Ona göre takımın yakın zamanda üst düzeyde rekabet edebilmiş olması, kadronun potansiyelinin hâlâ korunduğunu gösteriyor. Şimdi temel görev, futbolcuların yeteneklerini tek bir oyun tarzında birleştirmek.

Avrupa kupaları olmadan geçen sezon fırsata dönüşebilir mi?

Chelsea yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek. Bu durum kulübün itibarı ve finansal gelirleri açısından ciddi bir kayıp, ancak yeni teknik direktör için belirli bir avantaj da sağlayabilir.

Alonso hafta boyunca futbolcularla daha fazla çalışma, taktik fikirleri antrenmanlarda iyice pekiştirme ve kadronun iş yükünü kontrol etme fırsatı bulacak. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde mücadele eden rakipleri ise sezon boyunca çok daha yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalacak.

Ancak Avrupa kupalarının olmaması başarı garantisi değil. Aksine, kulübün tüm odağını Premier Lig'e çevirmesi nedeniyle sonuç alma baskısı daha da artacak.

Chelsea kaptanı Reece James de geçen sezonun kulüp standartlarının oldukça altında kaldığını kabul ederek takımın yeniden kupalar ve Avrupa kupalarına katılım hakkı için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Alonso nasıl bir takım kurmak istiyor?

Xabi Alonso, Chelsea'de yalnızca kısa vadeli sonuçlar değil, sürdürülebilir bir futbol kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Başarıyı tesadüfi galibiyetlerin değil, her gün alınan doğru kararların, yüksek standartların ve tüm birimlerin ortak bir hedef doğrultusunda çalışmasının sonucu olarak görüyor.

«Başarı; iyi çalışmanın, kaliteli kararların ve oluşturmak istediğimiz doğru kültürün sonucudur. Her gün doğru yolda olduğumuzu hissedersek geleceğe güvenle bakabiliriz».

İspanyol teknik adamın futbolcuların yalnızca teknik becerilerine değil, disiplinlerine, hareket yoğunluklarına ve takım görevlerini yerine getirmelerine de büyük önem vermesi bekleniyor.

Chelsea, Alonso ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Teknik adam resmen 1 Temmuz 2026'da göreve başladı. Bu anlaşma, kulüp yönetiminin teknik direktöre takımı yeniden yapılandırması için belirli bir süre vermeye hazır olduğunu gösteriyor.

Kadro kararları belirleyici olacak

Alonso ve kulüp yönetimi şu anda mevcut kadroyu analiz ederek hangi futbolcuların yeni projede kalacağını, hangilerinin ise başka bir takım bulması gerektiğini belirliyor.

Chelsea'nin temel sorunu yetenek eksikliği değil. Kulüp son yıllarda büyük paralar harcayarak çok sayıda genç futbolcu transfer etti. Ancak kadronun sık sık değişmesi, teknik direktör değişiklikleri ve istikrarlı bir oyun sisteminin bulunmaması, bu oyuncuların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymalarını engelledi.

Alonso artık geniş kadroyu yalnızca yönetmekle kalmayıp onu dengeli bir takıma dönüştürmek zorunda. Bunun için bazı tanınmış futbolcularla yolları ayırmak, deneyimli liderleri takımda tutmak ve gençlere net görevler vermek gerekebilir.

Chelsea için bir sonraki deney değil

Xabi Alonso, Chelsea'ye hazır bir takım devralmak için gelmedi. Sonuçları gerilemiş, Avrupa kupalarının dışında kalmış ve bir kez daha yönünü değiştirmek zorunda olan bir kulübü seçti.

Ancak İspanyol teknik adam, tam da bu istikrarsızlığın arkasında büyük bir fırsat görüyor. Ona göre kadroda kalite var, kulübün imkânları geniş ve taraftarların güçlü bir takımı yeniden görme arzusu hâlâ canlı.

Şimdi Alonso'nun sözünü ettiği potansiyelin sahada sonuçlara dönüşmesi gerekiyor. Chelsea'deki yeni dönemin gerçek değerlendirmesi, teknik direktörün ilk röportajlarında değil, Premier Lig'in ilk aylarında ortaya çıkmaya başlayacak.

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