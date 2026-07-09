Liverpool, Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için PSG yıldızı Bradley Barcola'yı hedefliyor

İngiliz kulübü Liverpool, efsanevi golcüsü Mohamed Salah'ın ayrılışının ardından onun yerini doldurabilecek yeni bir yıldız arayışını sürdürüyor. Merseyside ekibinin dikkatleri, şu anda Paris Saint-Germain'de (PSG) geleceği konusunda kararsızlık yaşayan Bradley Barcola'ya çevrilmiş durumda. Goal.com'un haberine göre, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Paris'teki durumu, İngiltere Premier Lig'e transfer olma ihtimalini artırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bradley Barcola şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Turnuva kapsamındaki basın toplantılarından birinde, turnuva sona erdikten sonra ne olacağını bilmediğini belirtti. Bu durum, oyuncunun PSG yönetimiyle sözleşme uzatma görüşmelerini durdurduğuna ve kulüpteki oyun süresinden tam olarak memnun olmadığına işaret ediyor.

Paris'teki rekabet ve beklenmedik engeller

Barcola 2023 yılında Lyon'dan Paris'e transfer olduğunda, takımın ana liderlerinden biri olması bekleniyordu. İlk sezonunda 14 gole katkıda bulunarak fena olmayan bir performans sergiledi. Ancak Kylian Mbappe'nin ayrılmasının ardından PSG yönetimi, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Desire Doue ve daha sonra Khvicha Kvaratskhelia gibi yıldızları kadrosuna kattı. Bu durum Bradley Barcola için rekabeti oldukça kızıştırdı.

İstatistiklere göre 2024-25 sezonu oyuncu için oldukça başarılı geçti; 21 gol ve 21 asist kaydetti. Buna rağmen teknik direktör Luis Enrique, önemli maçlarda, özellikle Inter'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde onu ilk 11'e almadı. 2025-26 sezonunda ise performansı düşerek 13 gol ve 7 asiste geriledi.

Anfield — yeni meydan okumaların adresi

Liverpool için Barcola ideal bir aday olarak görülüyor. Mohamed Salah'ın 2025-26 sezonu sonunda Merseyside ekibindeki dokuz yıllık parlak kariyerini noktalamasının ardından, takımın sağ kanatta hızlı ve yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı doğdu. Liverpool daha önce başka transfer hedeflerini PSG'ye kaptırmıştı, şimdi ise Parislilerin elinden bir oyuncu alma fırsatına sahip.

Uzmanlara göre Barcola, İngiliz futboluna hızla uyum sağlayabilecek fiziksel kapasiteye ve tekniğe sahip. PSG'de sık sık rotasyon kurbanı olan oyuncuya, Liverpool'da takımın yeni yüzü olma ve düzenli forma giyme garantisi verilebilir. Bu transfer, hem oyuncunun kariyerini yeniden canlandırması hem de Liverpool'un hücum potansiyelini koruması açısından büyük önem taşıyor.