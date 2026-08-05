Liverpool, PSG yeteneği Ibrahim Mbaye için yarışa katıldı

İngiltere'nin Liverpool kulübü, Paris Saint-Germain'in genç kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye'yi kadrosuna katma ihtimalini yakından değerlendiriyor. GiveMeSport'un haberine göre 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde daha fazla forma şansı bulmak için Fransa'dan ayrılmak istiyor ve Merseyside'a taşınmaya hazır. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Paris Saint-Germain yönetiminin yetenekli hücum oyuncusu için en az 50 milyon avro talep etmeyi planladığı belirtiliyor. Liverpool henüz resmi bir teklifte bulunmasa da futbolcunun kendisi, İngiltere Premier Lig'ine transfer olma seçeneğine olumlu bakıyor. Ancak Merseyside ekibi bu yarışta yalnız değil.

Bayer Leverkusen ciddi rakip

Almanya'nın Bayer Leverkusen kulübü, Ibrahim Mbaye transferi için Paris ekibiyle şimdiden doğrudan görüşmelere başladı. İki kulübün yöneticileri Nasser Al-Khelaifi ve Fernando Carro arasındaki sıcak ilişkiler, Alman ekibine görüşmelerde avantaj sağlıyor ve kulüp şimdiden kayda değer ilerleme kaydetti.

Buna rağmen futbolcunun kendisi tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır ve Liverpool'dan resmi teklif gelmesi hâlinde bunu memnuniyetle karşılayacak. Geçen sezon Ligue 1'de 24 maçta forma giyip 3 gol atan Senegalli kanat oyuncusu, artan rekabet nedeniyle Paris'te düzenli forma şansı bulamıyor.

Bradley Barcola transferindeki zorluklar

Paris Saint-Germain kadrosunda rekabetin artması ve yeni transferlerin planlanması, Mbaye'nin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor. Kulüp şu anda Monaco'nun hücum oyuncusu Maghnes Akliouche'yi 50 milyon avro karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın. Bu durum genç futbolcunun şansını daha da azaltıyor.

Liverpool'un radarında yalnızca Mbaye'nin değil, Paris ekibinin bir diğer kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın da bulunduğu belirtiliyor. İngiliz kulübü, Fransa Milli Takımı oyuncusu için 100 milyon avro teklif etmeye hazır ve futbolcu da Liverpool'a transfer olmak istiyor. Ancak görüşmeler, Paris Saint-Germain'in talep ettiği 170 milyon avroluk dev bonservis bedeli nedeniyle çıkmaza girdi.