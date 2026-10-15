UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta rüya takımını açıkladı

·5·Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta rüya takımını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 2. haftası sona erdikten sonra, UEFA analistleri ve uzmanları haftanın en iyi oyuncularından oluşan resmi rüya takımını açıkladı. Bu kadronun en dikkat çekici yanı, 11 farklı kulüpten tam birer temsilcinin yer almasıydı.

Bu kadroya haftanın kahramanı seçilen Liverpool kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın yanı sıra, kulüplerinde parlak bir performans sergileyen Lamine Yamal ve Harry Kane gibi yıldızlar da dahil edildi.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta rüya takımı:

  • Kaleci:

    • Stas Pokatilov (Sabah) — Azerbaycan kulübünün kalecisi, turnuva kapsamındaki zorlu kurtarışları ve güven veren performansıyla haftanın en iyi kalecisi seçildi.

  • Defans oyuncuları:

    • Sjøvold (Bodø/Glimt)

    • Chabot (Stuttgart)

    • Falshener (Viking)

    • Maximiliano Araújo (Sporting)

  • Orta saha oyuncuları:

    • Vitinha (PSG)Manchester Citykarşısında alınan 4-2'lik galibiyette orta sahada kusursuz bir oyun sergiledi ve şık bir gole imza attı;

    • Manzambi (Aston Villa)

    • Bradley Barcola (Liverpool) — LASK kalesine hat-trick yaparak haftanın en iyi futbolcusu unvanını garantiledi;

    • Lamine Yamal (Barcelona)Katalan ekibininhücum hattını aktif bir şekilde yöneterek haftanın en verimli oyuncularından biri oldu.

  • Forvetler:

    • Nicolò Tresoldi (Club Brugge) — Milan'ın Inter kulübüne karşı oynanan dramatik mücadelede (4-3) üç gol atarak takımına sansasyonel bir galibiyet getirdi;

    • Harry Kane (Bayern Munich) — Alman devi formasıyla rakip fileleri iki kez havalandırarak turnuvadaki golcülük becerisini bir kez daha kanıtladı.

UEFA tarafından oluşturulan rüya takımda sadece dev kulüplerin değil, Bodø/Glimt, Sabah ve Viking gibi alışılmadık takımların temsilcilerinin de yer alması, bu sezon yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'nde rekabetin ne kadar çetin ve tahmin edilemez olduğunu gösteriyor.

Şampiyonlar Ligi 2. HaftaLiverpoolBradley BarcolaLamine YamalUEFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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