Liverpool ve Arsenal için fırsat: Bradley Barcola PSG ile sözleşmesini uzatmayacak

Fransa'nın PSG kulübü ve ülke millî takımının kanat oyuncusu Bradley Barcola, Paris ekibiyle mevcut sözleşmesini uzatmayı reddetti. Bu beklenmedik karar, Avrupa'nın dev kulüplerinin, özellikle de İngiltere Premier Ligi temsilcileri Liverpool ve Arsenal'in transfer pazarında harika bir fırsat yakalamasını sağladı. 23 yaşındaki yetenekli futbolcu kariyerine başka bir ligde devam etmek istediğini belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

L'Equipe gazetesinin yaydığı bilgilere göre Barcola, kulüp yönetimiyle yeni sözleşme hakkındaki görüşmeleri durdurdu. Futbolcunun mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl süre olmasına rağmen, şimdiden takımdan ayrılma planı yapıyor. Bu durum PSG'yi zor bir seçimle baş başa bırakıyor: Kulüp ya onu bu yaz yüksek bir bonservis bedeliyle satacak ya da sözleşme süresinin azalıp değerinin düşmesini beklemek zorunda kalacak.

Liverpool ve Arsenal arasındaki rekabet

Daily Mail'in haberine göre şu anda Bradley Barcola yarışında Liverpool kulübü önde geliyor. Merseyside ekibi, Fransız hücum oyuncusunu takımın efsanevi futbolcusu Muhammed Salah'ın en ideal varisi olarak görüyor. Mısırlı yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Barcola'nın hızı ve tekniğinin "Kırmızılar"ın hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da takımının kanat hücumlarını daha çeşitli hale getirmek amacıyla Barcola'yı hedef tahtasına koydu. "Topçular" kadrodaki rekabeti artırmak ve hücumda daha fazla hıza sahip olmak istiyor. Ancak transferin kolay geçmeyeceği kesin, çünkü PSG'nin yıldız oyuncusu için en az 120 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Bu da her kulüp için ciddi bir finansal taahhüt anlamına geliyor.

Barcola'ya sadece İngiltere'den değil, Almanya liginden de ilgi var. Özellikle Münih ekibi Bayern München durumu yakından takip ediyor. Chelsea de futbolcu için yarışa girmişti ancak gelen haberlere göre Barcola'nın kendisi Stamford Bridge'e taşınma ihtimalini reddetti. Oyuncu, daha istikrarlı bir projeye sahip bir takımda forma giymeyi tercih ediyor.

PSG yönetimi ise kanat oyuncusunun olası ayrılığına hazırlıklara başladı. Paris ekibi onun yerine en uygun aday olarak RB Leipzig forması giyen Yan Diomande'yi düşünüyor. Eğer Barcola transferi gerçekleşirse, bu yaz transfer döneminin en pahalı ve ses getiren hamlelerinden biri olabilir. Şu anda futbolcu tüm odak noktasını Fransa millî takımıyla yapacağı maçlara çevirmiş durumda.