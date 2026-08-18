Liverpool, Paris kulübünden iki yetenekli futbolcuyu kadrosuna katıyor

İngiltere Premier Lig’in liderlerinden Liverpool, yaz transfer döneminde önemli bir adım atarak Paris Saint-Germain’in kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye ile kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Haberi RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins duyurdu. Bu hamle, teknik direktör Andoni Iraola’nın takımın hücum hattını gençleştirme ve hızlandırma planının önemli bir parçası olarak görülüyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

RMC Sport’un haberine göre, 18 yaşındaki Senegal millî takım oyuncusu Liverpool ile beş yıllık mali sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Liverpool daha önce Osasuna’dan Viktor Muñoz’u da kadrosuna katmıştı. Alman ekibi Borussia Dortmund ve diğer üst düzey kulüplerin de genç yetenekle ilgilenmesine rağmen futbolcunun kendisi İngiltere liginde forma giymek istiyor.

Geçen sezon Luis Enrique yönetiminde 29 maçta forma giyip 3 gol atan genç futbolcu, Paris Saint-Germain’de ilk 11’de istikrarlı bir yer edinmekte zorlanıyordu. Bunun nedeni, takımda Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia gibi deneyimli oyuncuların forma rekabeti yaratmasıydı. Buna rağmen oyuncunun potansiyeli İngiliz kulübünün dikkatini çekti.

Bradley Barcola için dev teklif

Mbaye transferinin yanı sıra Liverpool, Paris kulübünün bir diğer önemli kanat oyuncusu Bradley Barcola için de mücadelesini ciddi biçimde artırdı. Merseyside ekibi, 23 yaşındaki Fransız futbolcu için Paris Saint-Germain’e 135 milyon avro değerinde yeni ve iyileştirilmiş bir teklif sundu. Kulüp yönetimi, uzun süredir takip ettiği bu oyuncuyu kadrosuna katma konusunda kararlı.

Bilindiği üzere Liverpool, geçen yıl Alexander Isak’ı rekor bedel olan 125 milyon sterlin karşılığında transfer ettikten sonra mali konularda daha temkinli bir yaklaşım sergiliyordu. Ancak Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un kulüp sermayesine katılması, Anfield’daki mali imkânları genişleterek transfer piyasasında daha aktif ve agresif hareket edilmesini sağlıyor. Liverpool şimdi Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin nihai yanıtını bekliyor.

Teknik direktörün tutumu ve Paris ekibinin planları

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, basın toplantılarında futbolcuların geleceğiyle ilgili sorulara kısa yanıtlar vererek transfer penceresi kapanana kadar bu konu hakkında konuşmayacağını belirtti. Her iki futbolcu da — Mbaye ve Barcola — Lens karşılaşmasının kadrosuna alınmadı; oysa ikisi de UEFA Süper Kupa kapsamında Aston Villa ile oynanan maçta yedek kulübesinde yer almıştı.

Paris kulübü, bu futbolcuların olası ayrılığına hazırlanmaya başlamış gibi görünüyor. Fransız ekibi, Barcelona’dan Ferran Torres’i ve Ajax’tan Mika Godts’u kadrosuna katmak suretiyle geleceğin takımını oluşturma çalışmalarına başladı. Liverpool ise transfer döneminin en sansasyonel anlaşmalarından birini resmiyete dökmeye çok yakın.