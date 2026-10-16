Milan ve Bayer rakiplerini darmadağın etti: Avrupa Ligi'nde bir tur daha sona erdi

·5·Spor
Milan ve Bayer rakiplerini darmadağın etti: Avrupa Ligi'nde bir tur daha sona erdi

Avrupa Ligi genel aşamasının 2. haftasında bir dizi heyecan verici ve gol dolu karşılaşma sona erdi. İtalya'nın Milan kulübü Avusturya'da farklı bir galibiyete imza atarken, Almanya şampiyonu Bayer Polonya'da yeteneklerini sergileyerek puan durumunda zirveye yerleşti. Fransa'da ise Lyon ve İngiltere'ninCrystal Palacekulüpleri arasında gerçek bir gol şovu yaşandı.

Milan, Avusturya'da Salzburg kalesine 4 gol gönderdi

Puan durumunda yükselişe geçen Milan, deplasmanda Salzburg karşısında kusursuz bir oyun sergileyerek 4-0 kazandı:

  • Cisse'nin resitali: Maçın kahramanı olan Cisse, 15, 32 ve 49. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak turnuvadaki ilk hat-trick'ini gerçekleştirdi;

  • Ramush'un noktayı koyuşu ve kırmızı kart: 72. dakikada oyuna sonradan giren Ramush skoru belirledi (0-4). Karşılaşmanın 83. dakikasında Milanlı savunma oyuncusu Terracciano kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Salzburg — Milan 0:4

Goller: Cisse (15, 32, 49), Ramush (72).

  • Milan: Maignan, Tomori (Terracciano, 67), de Winter, Pavlovic, Hutchinson, Jashari, Rabiot (Modric, 61), Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cisse (Pulisic, 60), Camarda (Ramush, 60).

    Kırmızı kart: Terracciano (83).

Bayer, Polonya'da Lech'i mağlup ederek liderliğini perçinledi

Almanya'nın Bayer kulübü, deplasmanda Lech kalesine 4 gol atarak 6 puan ve averajla Avrupa Ligi puan durumunda 1. sıraya yükseldi:

  • Schick'ten duble: Patrik Schick, 29 ve 41. dakikalarda iki penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi;

  • Farklı skor: 32. dakikada Tillman ve 89. dakikada Maza skor tabelasına isimlerini yazdırarak galibiyeti perçinledi.

Lech — Bayer 0:4

Goller: Schick (29 pen, 41 pen), Tillman (32), Maza (89).

  • Bayer: Flekken, Vazquez, Bade, Tapsoba, Gutierrez (Medina, 62), Garcia, Tella (Diaby, 62), Fernandes, Tillman, Maza, Terrier (Schick, 18).

Lyon'da gergin karşılaşma: Crystal Palace mağlup edildi

Fransa'nın Lyon kulübü, sahasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti ve 3-2'lik zorlu bir galibiyet aldı:

  • Ev sahibinin üstünlüğü: Tolisso (8) ve Nuamah'ın (45+2) golleriyle Lyon devre arasına güvenli bir skorla girdi;

  • İkinci yarıda tempo: Pino (50) farkı azaltsa da, Suls 76. dakikada farkı tekrar açtı. Daichi Kamada'nın 81. dakikadaki golü Londra ekibini mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Lyon — Crystal Palace 3:2

Goller: Tolisso (8), Nuamah (45+2), Suls (76) — Pino (50), Kamada (81).

90+3'teki gol Sunderland'e 3 puan getirdi

Portekiz'in Torreense takımı, sahasında İngiliz ekibi Sunderland'e 1-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Volney (37) perdeyi açarken, ikinci yarıda Ahoka (67) dengeyi sağladı. Maçın uzatma dakikalarında, 93. dakikada Sadiki, Sunderland'e değerli bir galibiyet getirdi.

Torreense — Sunderland 1:2

Goller: Volney (37) — Ahoka (67), Sadiki (90+3).

MilanBayerLyonCrystal PalaceAvrupa Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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