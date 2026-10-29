Gol yağmuru: Bayern ve Bayer rakiplerinin kalesine toplam 11 gol attı

·2·Spor
Gol yağmuru: Bayern ve Bayer rakiplerinin kalesine toplam 11 gol attı

Almanya Kupası'nın 2. turunda ülkenin önde gelen devleri taraftarlarına gerçek bir gol şovu sundu. Münih temsilcisi Bayern, sahasında Magdeburg'u ağırlayarak 6-1'lik net bir galibiyet elde etti. Leverkusen ekibi Bayer ise kendi evinde Nürnberg'i 5-2 mağlup ederek bir üst tura adını görkemli bir şekilde yazdırdı.

Her iki dev de turnuvadaki güçlü hücum potansiyellerini sergileyerek kupa yolculuklarına emin adımlarla devam ediyor.

Allianz Arena'da hezimet: Bayern'den 6 gol

Münih ekibi maç boyunca rakibine hiçbir şans tanımadı ve arka arkaya gelen güzel atakları golle sonuçlandırdı:

  • Olise'nin parlak performansı: Bayern forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Michael Olise, 10. dakikada perdeyi açtı ve 50. dakikada penaltıdan attığı golle duble yaptı;

  • Geniş çaplı hücumlar: Münih ekibinin diğer golleri Saibari (21), yedekten giren Alphonso Davies (70), Braun (73) ve uzatma dakikalarında Dalber (90+3) tarafından kaydedildi;

  • Konuk ekibin tek cevabı: Magdeburg tarafında sadece 15. dakikada Zukovski kısa süreliğine dengeyi sağlamayı başardı (1-1), ancak bu durum ev sahibinin galibiyet iştahını durduramadı.

Leverkusen'de güçlü geri dönüş: Bayer'in 5 golü

Bayer ile Nürnberg arasındaki mücadele, kıran kırana geçen anlar ve beklenmedik dönüşlerle akıllarda kaldı:

  • Nürnberg'in sürpriz çıkışı: Konuk ekip maça çok hızlı başladı ve Rafael (13) ile Heugen'in (30) golleriyle Leverkusen'de öne geçti (0-2);

  • Tapsoba'nın kahramanlığı: Zamanında uyanan 'İlaç Fabrikası' (Die Werkself) savunmacısı Edmond Tapsoba, 41 ve 49. dakikalarda iki kez rakip fileleri havalandırarak dengeyi sağladı;

  • Galibiyeti getiren goller: Denge sağlandıktan sonra ev sahibi baskıyı artırdı; Patrik Schick (70 pen.), Jonas Hofmann (78) ve tecrübeli Lucas Vazquez (89) arka arkaya gol atarak skoru 5-2'ye getirdi.

Resmi protokol bilgileri

Almanya Kupası. 2. tur

Bayern — Magdeburg 6:1

  • Goller: Olise (10, 50 pen.), Saibari (21), Davies (70), Braun (73), Dalber (90+3) — Zukovski (15);

  • Bayern kadrosu: Urbig, Stanisic, Tah, Ito, Braun, Laimer (Pavlovic, 68), Gnabry (Davies, 46), Bischof (Dalber, 75), Olise (Boey, 68), Carl, Saibari (Binder, 75);

  • Magdeburg kadrosu: Reimann, Pierre, Tobias, Nollenberger, Hürlainen (Mergner, 75), Musel, Chaves (Michael, 63), Zukovski, Atik, Iyocha, McNulty.

Bayer — Nürnberg 5:2

  • Goller: Tapsoba (41, 49), Schick (70 pen.), Hofmann (78), Lucas Vazquez (89) — Rafael (13), Heugen (30);

  • Bayer kadrosu: Blaswich, Vazquez, Medina, Tapsoba, Medina, Andrich (Fernandes, 46), Hofmann, Tillman (Maza, 46), Moreira (Schick, 46), Tella;

  • Nürnberg kadrosu: Reichert, Janisch, Kalogeropoulos, Otto, Cherezoli, Marhiyev, Fernandes, Boving, Justvan, Rafael, Heugen.

Her iki takım da 2. tur engelini güvenle aşarak Almanya Kupası'nın en büyük favorisi olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Almanya KupasıBayernBayerFutbolAlmanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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