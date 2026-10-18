Chelsea, 40 milyon avroluk Kerim Alaybegovic'i Juventus'a nasıl kaptırdı?

·8·Spor
Chelsea, 40 milyon avroluk Kerim Alaybegovic'i Juventus'a nasıl kaptırdı?

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Londra ekibi Chelsea kulübü, Bayer Leverkusen'de parlayan 18 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Kerim Alaybegovici kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı. Ancak Londralıların sunduğu uzun vadeli gelişim stratejisi ve temkinli plan, sonunda aleyhlerine işledi.

Temmuz ayında teknik direktör Xabi Alonso, genç futbolcu ve Bayer yönetimiyle bizzat görüşerek Bosnalı yetenek için 40 milyon avro (34,7 milyon sterlin) yatırım yapmanın gelecekte büyük kazanç sağlayacağına tamamen inanıyordu.

Dürüst bir yaklaşım ve kaçırılan fırsat

Görüşmelerin kritik aşamasında, ilk 11 garantisi konusu ana engel haline geldi:

  • Rekabet ve kiralık formülü: Xabi Alonso, futbolcuya Morgan Rogers ile yaşanacak yoğun rekabet nedeniyle doğrudan ilk 11 garantisi veremeyeceğini açıkça belirtti ve ona başka bir kulüpte kiralık oynama seçeneği sundu;

  • Juventus'un hızı: TuttoMercatoWeb haberine göre, Chelsea, Napoli ve Atalanta görüşmeleri uzatırken yarışa Torino ekibi Juventus kulübü dahil oldu;

  • İlk 11 sözü: Torino ekibi, Alaybegovic'e kiralık formülü olmadan doğrudan ana kadro projesi sundu ve transferi 32 milyon avro artı bonuslar karşılığında hızla bitirdi.

Torino'da başlangıç: Spalletti'nin güveni ve Avrupa Ligi'ndeki gol

Juventus'un bu kumarı çok kısa sürede meyvesini verdi:

  • Hızlı fırsat: Takım lideri Kenan Yıldız'ın beklenmedik sakatlığı sonrası 18 yaşındaki Bosnalı futbolcuya ilk 11 kapıları açıldı;

  • İlk gol: Alaybegovic, Avrupa Ligi'nde NEC Nijmegen'e karşı oynanan maçta Torino formasıyla ilk golünü atmayı başardı;

  • Spalletti'nin övgüsü: Teknik direktör Luciano Spalletti, genç hücum oyuncusunun sahadaki soğukkanlılığını, teknik becerisini ve yüksek seviyesini özellikle vurguladı.

Alonso'nun gereksiz vaatlerde bulunmayıp durumu dürüstçe açıklaması Chelsea'yi parlak bir kanat oyuncusundan mahrum bırakmış olsa da, bugün Morgan Rogers'ın 'Maviler'deki güven veren performansı, Londralılar için bu kaybın etkisini azaltıyor.

Kerim AlaybegovicChelseaJuventusBayer LeverkusenTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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