Özbekistan ve Azerbaycan'da düzenlenecek FIFA U-20 Dünya Kupası'nın resmi markası tanıtıldı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2027 yılında Özbekistan ve Azerbaycan yeşil sahalarında düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın (FIFA U-20 World Cup 2027) resmi marka ve amblemini açıkladı.

Özel olarak tasarlanan görsel kimlik, her iki kardeş ev sahibi ülkenin eşsiz ulusal kültürünü, kadim geleneklerini ve milyonlarca genç taraftarın coşkulu ruhunu yansıtıyor.

«U Shape The Game»: Turnuvanın resmi sloganı

Turnuva için seçilen resmi slogan — «U Shape The Game» («Oyunu Sen Şekillendirirsin / Oyunu Siz Yaratırsınız») olarak belirlendi:

Sloganın anlamı: Bu çağrı doğrudan genç yeteneklere ve taraftar kitlesine yöneliktir;

Geleceğin temeli: FIFA, gençlik dünya kupasını sadece bir spor müsabakası olarak değil; yeni yıldızların keşfedilmesi, gençler arasında yeni dostluk köprülerinin kurulması ve modern futbolun gelişimine katkı sağlanması için devasa bir platform olarak görüyor.

Görsel konsept: Ulusal mozaikler ve «U» sembolü

Markanın grafik öğeleri, ulusal miras ile modern trendleri birleştiriyor:

Tarihi miras ve mozaik desenleri: Tasarımın ana fikri, Özbekistan ve Azerbaycan'ın tarihi yapılarındaki geleneksel çini ve mozaik desenlerinden ilham alınarak oluşturuldu;

Merkezi «U» harfi: Resmi logonun merkezinde dinamik bir şekilde tasarlanmış «U» harfi yer alıyor. Bu harf hem turnuva formatını (U-20) hem de İngilizcedeki «You» (Sen) hitabını temsil ederek, genç futbolcuların futbolun geleceğini belirleme gücünü simgeliyor;

Renk uyumu: Marka paleti; turkuaz, yeşil, mor ve kırmızı renklerin dinamik geçişleriyle zenginleştirilmiş olup, iki ülkeyi tek bir turnuva etrafında birleştirmeyi hedefliyor.

Tarihi 25. yıl dönümü turnuvası: Önemli gerçekler

2027 Gençler Dünya Kupası, bir dizi tarihi olayla hatırlanacak: