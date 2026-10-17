Özbekistan ve Azerbaycan'da düzenlenecek FIFA U-20 Dünya Kupası'nın resmi markası tanıtıldı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2027 yılında Özbekistan ve Azerbaycan yeşil sahalarında düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın (FIFA U-20 World Cup 2027) resmi marka ve amblemini açıkladı.
Özel olarak tasarlanan görsel kimlik, her iki kardeş ev sahibi ülkenin eşsiz ulusal kültürünü, kadim geleneklerini ve milyonlarca genç taraftarın coşkulu ruhunu yansıtıyor.
«U Shape The Game»: Turnuvanın resmi sloganı
Turnuva için seçilen resmi slogan — «U Shape The Game» («Oyunu Sen Şekillendirirsin / Oyunu Siz Yaratırsınız») olarak belirlendi:
Sloganın anlamı: Bu çağrı doğrudan genç yeteneklere ve taraftar kitlesine yöneliktir;
Geleceğin temeli: FIFA, gençlik dünya kupasını sadece bir spor müsabakası olarak değil; yeni yıldızların keşfedilmesi, gençler arasında yeni dostluk köprülerinin kurulması ve modern futbolun gelişimine katkı sağlanması için devasa bir platform olarak görüyor.
Görsel konsept: Ulusal mozaikler ve «U» sembolü
Markanın grafik öğeleri, ulusal miras ile modern trendleri birleştiriyor:
Tarihi miras ve mozaik desenleri: Tasarımın ana fikri, Özbekistan ve Azerbaycan'ın tarihi yapılarındaki geleneksel çini ve mozaik desenlerinden ilham alınarak oluşturuldu;
Merkezi «U» harfi: Resmi logonun merkezinde dinamik bir şekilde tasarlanmış «U» harfi yer alıyor. Bu harf hem turnuva formatını (U-20) hem de İngilizcedeki «You» (Sen) hitabını temsil ederek, genç futbolcuların futbolun geleceğini belirleme gücünü simgeliyor;
Renk uyumu: Marka paleti; turkuaz, yeşil, mor ve kırmızı renklerin dinamik geçişleriyle zenginleştirilmiş olup, iki ülkeyi tek bir turnuva etrafında birleştirmeyi hedefliyor.
Tarihi 25. yıl dönümü turnuvası: Önemli gerçekler
2027 Gençler Dünya Kupası, bir dizi tarihi olayla hatırlanacak:
Ortak ev sahipliği: FIFA tarihinde ilk kez bir gençler dünya kupası aynı anda iki ülkede — Özbekistan ve Azerbaycan'da düzenlenecek;
50 yıllık büyük tarih: 2027 yılında ilk gençler dünya kupasının düzenlenmesinin üzerinden tam 50 yıl geçmiş olacak ve bu 25. turnuva bu altın yıl dönümüne adanacak;
24 milli takım: Turnuvaya kıta elemelerini geçen en güçlü 24 milli takım katılacak;
Düzenlenme zamanı: FIFA resmi takvimine göre müsabakaların 2027 yılının Mayıs-Haziran ayları arasında yapılması planlanıyor.
Yorumlar 0
…