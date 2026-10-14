Azerbaycan'da başörtüsü nedeniyle okula alınmayan öğretmen dersi sokakta işledi

Azerbaycan'da Başörtüsü taktığı gerekçesiyle okul binasına alınmayan bir öğretmen ve birkaç öğrenci, dersi sokakta, kaldırım üzerinde yapmak zorunda kaldı. Bu durum, ülkede okullarda uygulanan kıyafet yönetmeliğiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Roya News English'in haberine göre olay, 21 Eylül'de yürürlüğe giren yeni kıyafet yönetmeliğine karşı oluşan tepkilerin gölgesinde gerçekleşti.

Yeni düzenleme, eğitim kurumlarında okul kıyafetlerinin tek bir standart temelinde belirlenmesini öngörüyor. Ancak bazı okullarda başörtülü öğrencilerin ve eğitimcilerin binaya girişinin engellendiğine dair haberler yayıldı.

Yaşanan durum, ülkede din ve vicdan özgürlüğü ile çocukların eğitim hakkı konularını yeniden gündeme taşıdı. Kıyafet kurallarının uygulanması ve bunun öğrenciler ile öğretmenler üzerindeki etkisi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.