Taşkent'te AFC Başkanı Şeyh Salman ile önemli görüşmeler gerçekleştirildi

Özbekistan'da futbol alanında hayata geçirilen kapsamlı reformlar ve modern altyapı projeleri hakkında bilgi edinmek, ayrıca gelecekteki iş birliğini yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ülkemizde bulunan Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim el-Halife liderliğindeki heyet, Taşkent'te resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Ulusal Futbol Merkezi'nde düzenlenen bu toplantıya UFA Başkanı Bahodir Kurbanov, Spor Bakanı Adham İkramov, UFA Birinci Başkan Yardımcısı Ravşan İrmatov ve AFC yönetimi temsilcileri katıldı.

Devletin ilgisi ve futboldaki tarihi başarılar

Toplantı sırasında, son yıllarda Özbekistan ile kıta futbolu organizasyonu arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye yükseldiği özellikle vurgulandı:

Devlet politikası düzeyinde destek: Devlet başkanımız tarafından futbolun geliştirilmesine yönelik atılan tarihi adımlar ve girişimlerin, ülkemizde milyonların oyununu gerçek anlamda popülerleştirmede ve altyapıyı uluslararası standartlara ulaştırmada temel faktör olduğu kaydedildi;

Dünya Kupası bileti ve halk bayramı: Futbolun Özbekistan'da ulusal bir harekete dönüştüğü, milli takımımızın Dünya Kupası'na katılmasının tüm halkımız için unutulmaz bir tarihi bayram ve gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

«Özbekistan, AFC'nin en güvenilir ve yakın ortağıdır»

AFC Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim el-Halife, ülkemizdeki spor altyapısı ve organizasyon kapasitesine yüksek puan verdi:

Yüksek seviyeli müsabakalar: Kıta futbolunun lideri, Özbekistan'ın son yıllarda gençler ve kadınlar arasındaki prestijli Asya şampiyonalarını kusursuz bir şekilde düzenleyerek güvenilir bir ev sahibi olduğunu kanıtladığını vurguladı;

FIFA U-20 Dünya Kupası ev sahipliği: AFC Başkanı, gelecek yıl Özbekistan ve Azerbaycan'ın yeşil sahalarında ortaklaşa düzenlenecek olan FIFA U-20 Dünya Kupası'nın da en yüksek uluslararası standartlarda organize edileceğine dair tam güven duyduğunu belirtti;

Gelecek projeleri: Taraflar, çocuk ve genç futbolunu destekleme, yerel uzmanların niteliklerini artırma ve ortak yeni stratejik projeleri hayata geçirme konusunda mutabık kaldılar.

Bu toplantı, Özbekistan'ın sadece kıtada değil, dünya futbol haritasında da prestijli merkezlerden biri haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.