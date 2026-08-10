«Paxtakor»un AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki teknik direktörü belli oldu: Detaylar

·116·Spor
«Paxtakor»un AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki teknik direktörü belli oldu: Detaylar

Taşkent’in «Paxtakor» kulübü, AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki mücadelesi öncesinde önemli bir organizasyonel duruma açıklık getirdi. AFC’nin talepleri doğrultusunda Emilian Karas, kıta turnuvasında takımın resmi teknik direktörü olarak kaydedildi.

Başkent kulübünün basın servisi konuya ilişkin resmi açıklama yaptı.

Lisans ve AFC talebi: Değişikliğin temel nedeni ne?

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından kulüpler arasındaki en prestijli turnuva için belirlenen teknik direktör lisansı şartları oldukça katı. Bu nedenle «Paxtakor», turnuvada gerekli teknik direktörlük kategorisine sahip bir uzmanı teknik direktör olarak göstermek zorunda kaldı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

«AFC’nin kulüp müsabakaları için belirlediği şartlar nedeniyle, AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te gerekli lisansa sahip Emilian Karas resmi etkinliklerde teknik direktör olarak görev yapacak.

Maç kadrosu işlemleri, basın toplantıları ve diğer çevrim içi ya da yüz yüze resmi etkinliklere «Paxtakor»un teknik direktörü olarak katılacak»denildi.

Uluslararası arenada önemli başlangıç

Emilian Karas, kariyeri boyunca uluslararası arenada zengin deneyim kazanmış uzmanlardan biri. Bu atama ve karar «Paxtakor»a AFC yönetmeliklerinin şartlarını tamamen yerine getirerek kıtanın en güçlü kulüpleriyle oynayacağı maçlara doğrudan odaklanma fırsatı sunuyor.

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PakhtakorEmilian KarasAsya Futbol KonfederasyonuTaşkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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