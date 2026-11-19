Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), yılın en iyi futbolcularını açıkladı. Ödüllerin dağılımında Güney Kore ve İran temsilcileri özel ilgi gördü: Lee Kang-in üst üste ikinci kez yurt dışında oynayan en iyi Asyalı futbolcu seçilirken, Alireza Beiranvand kıtanın prestijli bireysel ödüllerinden birini kazanarak kaleciler için tarihi bir sonuca imza attı.

Lee Kang-in üst üste ikinci kez en iyisi oldu

Güney Kore milli takımı üyesi, 25 yaşındaki Lee Kang-in, yurt dışında forma giyen Asya'nın en iyi futbolcusu unvanını korudu. Bu, onun bu kategorideki ödülü üst üste ikinci kez kazanması oldu.

Yetenekli orta saha oyuncusu, son yıllarda Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Temmuz ayında Paris'in PSG kulübünden İspanya'nın Atlético Madrid takımına transfer oldu.

Alireza Beiranvand Asya'da yılın futbolcusu oldu

İranlı 34 yaşındaki kaleci Alireza Beiranvand ise Asya'da yılın futbolcusu seçildi. Tractor Sazi kulübünün temsilcisi, bu ödülü kazanan tarihteki ilk kaleci olarak futbol tarihine geçti.

Bu sonuç, kalecinin kıta futbolunun en yüksek bireysel onurlarından birine ulaştığı anlamına geliyor. Beiranvand'ın zaferi, sadece İran futbolu için değil, aynı zamanda Asyalı kaleciler için de özel öneme sahip tarihi bir olay olarak değerlendiriliyor.

Sizce Asya Futbol Konfederasyonu'nun bu yılki seçimi ne kadar adil oldu ve gelecek yıl Özbek futbolcuların da bu kategorilerde kazanma şansı var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!