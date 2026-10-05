Özbekistan milli takımı elit ligde: 2034 Dünya Kupası'na katılımda yeni mekanizma nasıl işleyecek?

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), kıta futbol takvimi ve eleme sistemi üzerinde devrim niteliğinde tarihi bir reforma imza atıyor. Asean Football tarafından paylaşılan bilgilere göre, organizasyon 2030 yılından itibaren resmen yeni bir turnuva olan Asya Uluslar Ligini hayata geçirmeyi planlıyor.

Bu turnuva sadece bağımsız bir kupa değil, aynı zamanda 2034 Dünya Kupası'nın resmi eleme sistemine tamamen entegre edilecek ana turnuva işlevi görecek. Sonuç olarak, sıkıcı hazırlık maçlarının yerini ciddi stratejik mücadeleler alacak.

47 takım ve 3 lig: Turnuva formatı nasıl olacak?

Önerilen yeni projeye göre, AFC üyesi 47 milli takım, sıralamalarına ve potansiyellerine göre üç lige (divizyona) ayrılacak:

Üst (Elit) Lig: Kıtanın en güçlü 18 milli takımı;

Diğer ligler: Geri kalan tüm takımlar 2. ve 3. ligler arasında dağıtılacak;

Ligler arası geçiş: Turnuvada ligler arasında yükselme ve düşme üzerine kurulu klasik bir rotasyon sistemi uygulanacak.

2034 Dünya Kupası biletleri nasıl dağıtılacak?

Uluslar Ligi'nin doğrudan Dünya Kupası elemelerine bağlanan aşaması, kıta takımları için Dünya Kupası'na gitmenin en temel ve elverişli yolu haline gelecek:

6 doğrudan kota: Üst lig maçları sonunda ilk 1-6 sırayı alan milli takımlar doğrudan 2034 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak;

Play-off imkanı: Elit ligde 7-10. sıraları alan 4 milli takım, Asya'ya ayrılan ek 2 doğrudan bilet için kendi aralarında play-off maçlarına çıkacak;

Kıtalararası mücadele: Play-off'un nihai galiplerinden sonraki sırayı alan takım, kıtalararası eleme turnuvasına katılma hakkı kazanacak.

Özbekistan için ek ve avantajlı fırsat

Tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası biletini garantileyen Özbekistan milli takımı, Asya futbolundaki konumunu ve sıralamasını sürekli yüksek tutuyor.

Uzmanlara göre temsilcilerimiz, yeni sistemin en üst liginde kalıcı bir yer edinecek. Bu durum Özbekistan'a sürekli olarak kıta devleriyle rekabet etme, tecrübe kazanma ve en önemlisi 2034 Dünya Kupası biletini geleneksel kademeli elemelerin zorlukları olmadan, doğrudan Uluslar Ligi aracılığıyla çözme konusunda büyük bir stratejik avantaj sağlayacak.