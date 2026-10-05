Asya futbolunda devrim: Dünya Kupası ve Asya Kupası elemeleri yerine Uluslar Ligi geliyor

·2·Spor
Asya futbolunda devrim: Dünya Kupası ve Asya Kupası elemeleri yerine Uluslar Ligi geliyor

Asya kıtasındaki milli takımlar için uluslararası turnuva sisteminde önümüzdeki yıllarda tarihi bir değişim bekleniyor. Saygın ESPN haberine göre, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), 2030 yılından itibaren Dünya Kupası ve Asya Kupası'nın geleneksel eleme aşamalarını doğrudan etkileyecek yeni bir turnuva olan Asya Uluslar Ligini resmen başlatmayı planlıyor.

Geçen yılın Aralık ayında ilk kez gündeme gelen bu proje, kıta futbolundaki hazırlık maçlarını önemli ölçüde azaltarak yüksek rekabetli ve stratejik bir turnuva oluşturmayı hedefliyor. İki yılda bir düzenlenecek olan turnuvada takımlar üç lige (seviyeye) ayrılacak:

  • 1. Lig (Elit): 18 takım;

  • 2. Lig: 18 takım;

  • 3. Lig: 11 takım.

Ayrıca ligler arasında yükselme ve düşme sistemi uygulanacak. En üst ligdeki en iyi sekiz milli takım ise Uluslar Ligi şampiyonluğu için play-off'larda mücadele edecek.

Dünya Kupası biletleri nasıl dağıtılacak?

Dünya Kupası ile bağlantılı ilk Uluslar Ligi maçlarının 2032/2033 yıllarında oynanması planlanıyor. Bu turnuva aracılığıyla Dünya Kupası biletleri şu formatta dağıtılacak:

  • Doğrudan kotalar: Birinci ligde (elit) ilk 1-6 sırayı alan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak;

  • Play-off imkanı: 7-10. sıraları alan milli takımlar, kıta için ayrılan kalan 2 bilet için kendi aralarında play-off maçları yapacak;

  • Kıtalararası play-off: Play-off'ta üçüncü olan takım ise kıtalararası play-off maçlarına gidecek.

Asya Kupası 2032'ye ertelenebilir: 2030 başlangıcı

Yeni formattaki ilk turnuva ise 2030 yılında doğrudan Asya Kupası ile bağlantılı olarak başlayacak:

  • Kıta şampiyonasına giden yol: Bu turnuvada 1. ligdeki 18 takımın tamamı ve 2. ligde ilk altıya giren takımlar, Asya Kupası final aşamasına doğrudan katılacak;

  • Takvim değişikliği: Bu yeni sistem ve eleme mekanizmasını uyumlu hale getirmek için bir sonraki Asya Kupası'nın 2031'den 2032'ye ertelenmesi öneriliyor.

2028 pilot turnuvası: Takımlar nasıl seçilecek?

AFC, yeni sisteme tam geçiş yapmadan önce tüm mekanizmaları uygulamada test etmek amacıyla 2028/2029 yıllarında deneme amaçlı bir pilot turnuva düzenlemeyi planlıyor.

Bu test turnuvasında elde edilen sonuçlar ve puanlar, 2030'da resmen başlayacak ilk Asya Uluslar Ligi'nde takımların liglere (birinci, ikinci ve üçüncü lig) ayrılmasında temel kriter olacak. Bu reform, Özbekistan milli takımı ve bölgenin diğer liderleri için uluslararası turnuvalara katılım konusunda tamamen yeni ve sorumluluk gerektiren bir ortam yaratacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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