Şanghay Masters'ta sansasyon: Rafael Jodar, Medvedev'i turnuva dışına itti

·1·Spor
Şanghay Masters'ta sansasyon: Rafael Jodar, Medvedev'i turnuva dışına itti

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen prestijli tenis turnuvası Masters'ın yarı finali beklenmedik sansasyonel bir sonuçla sona erdi. Dünyanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Daniil Medvedev turnuvanın finaline yükselemedi.

Final biletinin belirlendiği karşılaşmada, dünya sıralamasının 13. basamağında yer alan İspanyol yetenek Rafael Jodarkarşısında 3:6 ve 4:6'lık setlerle mağlup oldu.

Bir buçuk saatlik yoğun mücadele: Jodar'ın üstünlüğü

Bir buçuk saatten fazla süren karşılaşmada İspanyol tenisçi oyunun temposunu tamamen kontrolü altında tuttu:

  • Rafael Jodar'ın istatistikleri: İspanyol temsilci maç boyunca 6 ace (doğrudan servis sayısı) kaydetti, 2 çift hata yaptı ve en önemlisi 7 break puanı şansından 4'ünü başarıyla değerlendirdi;

  • Daniil Medvedev'in hataları: Rus yıldız 3 ace kaydetmesine rağmen 4 çift hata yaparak oyununda istikrarsız bir görüntü çizdi; ayrıca 6 break puanı şansından sadece 2'sini değerlendirebildi;

  • İki sette biten mesele: Jodar'ın güvenli karşılamaları ve sert vuruşları sayesinde Medvedev oyunda geri dönüş yapamadı ve mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı.

Finalde İspanyol derbisi: Büyük ödül kime gidecek?

Medvedev'in mağlubiyeti, Şanghay Masters finalini İspanyol tenis ekolünün kendi içindeki bir derbiye dönüştürdü:

  • İspanyol düellosu: Şanghay kortlarındaki şampiyonluk maçında Rafael Jodar, vatandaşı olan güçlü ve tecrübeli Alejandro Davidovich-Fokinaile karşı karşıya gelecek;

  • Turnuvanın yüksek değeri: İki İspanyol tenisçi arasında gerçekleşecek final mücadelesinin, yılın en parlak ve tahmin edilemez karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.

Şanghay MastersDaniil MedvedevRafael JodarAlejandro Davidovich-FokinaTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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