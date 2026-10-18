Şanghay Masters'ta sansasyon: Rafael Jodar, Medvedev'i turnuva dışına itti
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen prestijli tenis turnuvası Masters'ın yarı finali beklenmedik sansasyonel bir sonuçla sona erdi. Dünyanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Daniil Medvedev turnuvanın finaline yükselemedi.
Final biletinin belirlendiği karşılaşmada, dünya sıralamasının 13. basamağında yer alan İspanyol yetenek Rafael Jodarkarşısında 3:6 ve 4:6'lık setlerle mağlup oldu.
Bir buçuk saatlik yoğun mücadele: Jodar'ın üstünlüğü
Bir buçuk saatten fazla süren karşılaşmada İspanyol tenisçi oyunun temposunu tamamen kontrolü altında tuttu:
Rafael Jodar'ın istatistikleri: İspanyol temsilci maç boyunca 6 ace (doğrudan servis sayısı) kaydetti, 2 çift hata yaptı ve en önemlisi 7 break puanı şansından 4'ünü başarıyla değerlendirdi;
Daniil Medvedev'in hataları: Rus yıldız 3 ace kaydetmesine rağmen 4 çift hata yaparak oyununda istikrarsız bir görüntü çizdi; ayrıca 6 break puanı şansından sadece 2'sini değerlendirebildi;
İki sette biten mesele: Jodar'ın güvenli karşılamaları ve sert vuruşları sayesinde Medvedev oyunda geri dönüş yapamadı ve mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı.
Finalde İspanyol derbisi: Büyük ödül kime gidecek?
Medvedev'in mağlubiyeti, Şanghay Masters finalini İspanyol tenis ekolünün kendi içindeki bir derbiye dönüştürdü:
İspanyol düellosu: Şanghay kortlarındaki şampiyonluk maçında Rafael Jodar, vatandaşı olan güçlü ve tecrübeli Alejandro Davidovich-Fokinaile karşı karşıya gelecek;
Turnuvanın yüksek değeri: İki İspanyol tenisçi arasında gerçekleşecek final mücadelesinin, yılın en parlak ve tahmin edilemez karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.
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