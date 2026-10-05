Djokovic Pekin'de finale yükseldi, Medvedev diskalifiye edildi

·18·Spor
Djokovic Pekin'de finale yükseldi, Medvedev diskalifiye edildi

Novak Djokovic, Pekin'deki ATP-500 turnuvasında bir kez daha finale yükseldi. 24 kez Grand Slam şampiyonu olan tenisçi, yarı finalde Rus Daniil Medvedev ile karşılaştı ve maç beklenmedik bir şekilde sona erdi.

Dünya sıralamasında 11. sırada yer alan Sırp tenisçi 7:5, 5:3 öndeyken, Medvedev'in topun bir taraftara çarpmasıyla ilgili yaşanan olay nedeniyle diskalifiye edildi.

Böylece Djokovic, Pekin'deki turnuvada finale adını yazdırdı.

Djokovic için Pekin'deki 33. galibiyet

5 Ekim'de oynanan yarı final, Novak Djokovic için özel bir anlam taşıyordu.

Sırp tenisçi bu galibiyetle Pekin'de üst üste 33. galibiyetini kaydetti.

Djokovic, Çin'in başkentindeki turnuvada daha önce de harika sonuçlar elde etmişti. Pekin'de altı kez şampiyonluk yaşayan oyuncu, bu turnuvanın en başarılı tenisçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak Pekin'deki son katılımı oldukça uzun zaman önceydi.

10 yıl sonra Pekin'e döndü

Djokovic, Pekin'deki turnuvaya en son 2015 yılında katılmıştı.

O tarihten sonra Sırp tenisçi Çin'in başkentindeki turnuvada yer almamıştı. Şimdi ise yaklaşık on yıl aradan sonra Pekin'e geri döndü ve finale kadar ulaştı.

Bu geri dönüş, Djokovic'in kariyerindeki ilginç sayfalardan biri haline geliyor.

Medvedev ile maç beklenmedik bir şekilde bitti

Djokovic'in yarı finaldeki rakibi dünya sıralamasında 5. sırada bulunan Daniil Medvedev oldu.

Tenisseverler iki üst düzey sporcu arasında kıran kırana bir mücadele bekliyordu. Ancak maç sonuna kadar devam etmedi.

Djokovic 7:5, 5:3 öndeyken Medvedev diskalifiye edildi. Buna topun bir taraftara çarpmasıyla ilgili yaşanan durum neden oldu.

Sonuç olarak Sırp tenisçi final biletini kaptı.

Finalde Djokovic'i de Minaur bekliyor

Pekin'deki final mücadelesinde Novak Djokovic'in rakibi Avustralyalı Alex de Minaur olacak.

De Minaur şu anda dünya sıralamasında 9. sırada yer alıyor. Yani finalde de tenisseverleri iki güçlü isim arasında heyecan verici bir karşılaşma bekliyor.

Final 6 Ekim günü oynanacak.

Djokovic bir şampiyonluğa daha yakın

Pekin'de altı kez şampiyon olan Djokovic, şimdi bu turnuvadaki bir sonraki kupa için mücadele edecek.

Turnuvanın son şampiyonu ise İtalyan Jannik Sinner.

Djokovic için bu turnuva, sadece uzun bir aradan sonra Pekin'e dönüş değil, aynı zamanda üst düzey rekabette kendini bir kez daha kanıtlama fırsatı oldu.

Şimdi tüm gözler 6 Ekim'deki finale çevrildi. Djokovic, altı kez şampiyon olduğu Pekin'de bir kez daha kupayı kaldırabilecek mi? Bu sorunun cevabı kortta verilecek.

Novak DjokovicPekin ATP-500Daniil MedvedevAlex de MinaurTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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