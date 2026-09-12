“1 milyon dolarlık yarış!”: Javohir Sindarov, Magnus Carlsen'e karşı hamle yaptı

·194·Spor
“1 milyon dolarlık yarış!”: Javohir Sindarov, Magnus Carlsen'e karşı hamle yaptı

Hindistan'ın Bangalore şehrinde düzenlenen ve ödül havuzu tam 1 milyon ABD dolarını bulan muhteşem Tech Mahindra Global Chess League (GCL) takım turnuvasında şampiyonluk düğümü yavaş yavaş çözülüyor. Dünyanın en güçlü altı yıldız kulübünün katıldığı organizasyonda, Özbek genç dahi Javohir Sindarov liderliğindeki «Fyers American Gambits» takımı, dünya satrancının efsanesi Magnus Carlsen kaptanlığındaki «Alpine SG Pipers» takımıyla karşı karşıya geldi. Turnuvanın sembolik ana masası olan «Icon board»da gerçekleşen Sindarov ve Carlsen düellosu, tüm satranç dünyasının ilgi odağı oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan bu merkez maç ve 9:7'lik sonuç, puan durumundaki dengeleri kökten değiştirdi. Peki, birinci masada Carlsen ile yapılan maç nasıl sonuçlandı, Sindarov'un takımı neden liderliği kaybetti ve bugünkü 10. turda Fransız Maxime Vachier-Lagrave'a karşı oynanacak maç «Gambits»in final biletini belirleyebilecek mi?

Sindarov — Carlsen düellosu: 1. masadaki şiddetli rekabet ve «Pipers»ın 9:7'lik galibiyeti

Turnuvanın en önemli ve kritik karşılaşmalarından biri dramatik anlara sahne oldu:

  • «Icon» masasında Carlsen ile savaş: Javohir Sindarov, takımın ana lideri olarak 1. masada siyah taşlarla satranç kralı Magnus Carlsen'e karşı mücadele etti ancak karmaşık taktiksel savaşta ünlü Norveçli rakibine boyun eğdi;

  • Dubov'un mağlubiyeti ve üç beraberlik: Takım arkadaşlarından Rus Daniil Dubov, Hint büyükusta Vidit Gujrathi'ye yenilirken, diğer üç masada taraflar berabere kaldı;

  • Asaubayeva'nın kahramanlığı yetmedi: Kazakistanlı kraliçe Bibisara Asaubayeva kendi partisinde ikna edici bir galibiyet alsa da, bu genel başarı için yeterli olmadı — sonuçta Magnus Carlsen'in «Alpine SG Pipers» takımı 9:7'lik skorla galibiyeti kaptı;

  • Liderlik elden gitti: Bu tur öncesinde 15 puanla averaj farkıyla lider durumda olan «Gambits», 18 puana ulaşan Carlsen'in takımını zirveye taşıdı.

“1 milyon dolarlık yarış!”: Javohir Sindarov, Magnus Carlsen'e karşı hamle yaptı

Puan durumunda keskin dönüş: Yarışta 3. sıra ve «Ganges»in rövanş umudu

Tek bir turun sonucu, 1 milyon dolarlık ligdeki sıralamayı değiştirdi:

  • Ian Nepomniachtchi'nin kulübü 1. sırada: Averaj farkıyla 18 puan toplayan «Ganges Grandmasters» takımı puan durumunda liderliği ele geçirdi;

  • Dünkü 13:5'lik ders: Hatırlatalım, bir gün önce Sindarov'un takımı tam da Ian Nepomniachtchi liderliğindeki bu «Ganges Grandmasters» kulübünü 13:5'lik skorla acımasızca mağlup ederek turnuvada sansasyon yaratmıştı;

  • «Fyers American Gambits» 3. sırada: Maalesef Carlsen'in takımından alınan mağlubiyetten sonra Javohir'in takımı 15 puanla turnuva tablosunda 3. sıraya geriledi, ancak şampiyonluk için şanslar hala devam ediyor.

“1 milyon dolarlık yarış!”: Javohir Sindarov, Magnus Carlsen'e karşı hamle yaptı

Bugün 10. tur: Javohir Sindarov — Maxime Vachier-Lagrave karşılaşması!

Turnuvanın bugünkü programı daha da ateşli bir karşılaşma vaat ediyor:

  • Rakip — «UpGrad Mumba Masters»: Bugün oynanacak kritik 10. turda «Fyers American Gambits», güçlü «UpGrad Mumba Masters» takımına karşı masaya oturacak;

  • Sindarov ve Vachier-Lagrave maçı: Birinci «Icon» masasında Javohir Sindarov, dünya blitz ve rapid ustalarından biri olan Fransız süper büyükusta Maxime Vachier-Lagrave ile kozlarını paylaşacak;

  • Yıldızlar geçidi: Rakip takım kadrosunda Shakhriyar Mamedyarov, Vladimir Fedoseev, Clarissa Yip, Harika Dronavalli ve Bardiya Daneshvar gibi tehlikeli büyükustalar yer alıyor;

  • Galibiyet — ölüm kalım meselesi: Final aşamasına kalmak ve ödül havuzu için mücadeleyi sürdürmek adına Sindarov, Bibisara Asaubayeva, Daniil Dubov, Nihal Sarin, Marc-Andria Maurizzi ve Sara Khadem'den oluşan takımın sadece galibiyet için savaşması şart.

“1 milyon dolarlık yarış!”: Javohir Sindarov, Magnus Carlsen'e karşı hamle yaptı

Tech Mahindra Global Chess League turnuvasındaki bu keskin dönüşler, Javohir Sindarov'un dünya elitleri arasında ne kadar büyük bir güç haline geldiğini gösteriyor. Carlsen'e karşı edinilen tecrübenin, Özbek satranççıya bugünkü Fransız rakibiyle olan maçta yeni bir zafer getirmesi bekleniyor.

Sizce Javohir Sindarov bugünkü 10. turda Fransız Maxime Vachier-Lagrave'ı yenerek takımını tekrar turnuva lideri yapabilecek mi? 1 milyon dolarlık kupa sonunda Carlsen'e mi nasip olacak yoksa Sindarov ve Asaubayeva'nın takımı mı zirveye çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Hindistan'daki bu paha biçilemez satranç savaşının analizini tüm satrançseverlerle paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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