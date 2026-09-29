David Bernstein, Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesini talep etti

·3·Spor
David Bernstein, Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesini talep etti

Manchester City'nin eski başkanı David Bernstein, kulübün finansal usulsüzlüklerden suçlu bulunmasının ardından takımın geleceği hakkında sert bir açıklama yaptı. Bernstein'a göre, kulüp temyiz sürecini kaybederse İngiltere Premier Ligi'nden ihraç edilmesi şart ve bu, ligin itibarı için hayati bir adımdır. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

BBC Radio 5 Live yayınında konuşan Bernstein, 115 finansal usulsüzlük vakasını ortaya çıkaran komisyonun sonuçlarını basit bir hata değil, çok ciddi bir durum olarak değerlendirdi. İhlallerin boyutunun benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu belirten Bernstein, futbol camiasının ve ligin tüm güvenilirliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

Finansal usulsüzlükler ve soruşturma detayları

Bağımsız komisyonun incelemesine göre, Manchester City yaklaşık on yıl boyunca yerel turnuvalardaki üstünlüğünü korumak için harcama limitlerini aşmaya çalıştı. Kulübün yapay finansal mekanizmalar kullandığı ve değeri 830 milyon sterlini aşan fonların gerçek kaynağını gizlemek için sahte sözleşmelerden yararlandığı tespit edildi.

Bu ifşalar nedeniyle, kulübün o dönemde kazandığı birçok kupa ve zafer gölgelendi. Rakip takım taraftarları ve eski futbolcular, işlenen ihlaller karşısında kesin ve geri dönülemez yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.

Yönetim ve ceza konuları

David Bernstein, mevcut yöneticilerin görevde kalmasını sert bir dille eleştirerek faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Eski başkana göre, sadece para cezalarıyla yetinmek kesinlikle yeterli değil.

Bernstein açıklamasında, "Eğer temyiz süreci başarısız olursa, Manchester City ligde kalamaz, cezasını çekmeleri şart" ifadelerini kullandı.

Premier Lig CEO'su Richard Masters da soruşturmanın sonuçlarına ve kararın önemine dikkat çekti. Masters, ligin tüm üye kulüpler için adil bir rekabet ortamı sağlama yolundan dönmeyeceğini belirtti.

Masters, Manchester City'nin yaklaşık on yıl boyunca Premier Lig kurallarını sistematik olarak ihlal ettiğinin bağımsız bir şekilde kanıtlandığını vurguladı. Bu davadaki nihai temyiz sonuçlarının İngiliz futbolunun geleceği üzerinde ciddi etkileri olması bekleniyor.

Manchester CityPremier LigDavid BernsteinFutbol HaberleriFinansal Usulsüzlük
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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