«Bu penaltı değildi»: Eski İspanyol hakem, Madrid derbisindeki tartışmalı kararı ifşa etti

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan «Metropolitano»dakiMadrid derbisi (Atletico — Real 2:1) etrafındaki hakemlik tartışmaları, beklendiği gibi uluslararası uzmanlar arasında da geniş yankı uyandırdı. Maçın kaderini tamamen değiştiren ve 50. dakikada yaşanan kritik pozisyon; Real savunmacısı Dean Huijsen'in oyundan atılması ve Atletico lehine verilen penaltı hakkında, ünlü İspanyol eski hakem ve analist Pavel Fernandez resmi bir açıklamada bulundu.

Maçın hakemi Miguel Angel Ortiz Arias, başlangıçta Huijsen'e sarı kart göstermiş ancak VAR monitörüne gidip pozisyonu tekrar izledikten sonra kararını ağırlaştırarak genç savunmacıya doğrudan kırmızı kart vermiş ve 11 metrelik penaltı vuruşuna hükmetmişti (penaltıyı Alejandro Grimaldo gole çevirdi). Pavel Fernandez, X (eski Twitter) hesabından pozisyonu kare kare analiz ederek, burada kesinlikle penaltı olmadığını ve Simeone'nin oğlunun durumu ustalıkla kullandığını belirtti: «Dean Huijsen tarafından çok hafif bir tutma oldu, Giuliano Simeone ise teması hisseder hissetmez kendini yere bıraktı. Bu bir penaltı değildi».

Peki, uzmanın bu açıklaması La Liga'daki hakemlik krizini ne kadar derinleştiriyor ve bu haksız karar puan durumundaki güç dengelerini nasıl etkiledi?

«Hafif temas ve oyunculuk»: Pavel Fernandez'in analizinden önemli noktalar

Uzmanın belirttiği temel sonuçlar ve tartışmanın detayları:

Temasın doğası: Dean Huijsen tarafından rakibi durdurmaya yönelik kaba bir kuvvet uygulanmamış, sadece hafif bir tutma gözlemlenmiştir;

Giuliano'nun simülasyonu: Atletico kanat oyuncusu Giuliano Simeone, durdurulduğu için değil, fiziksel teması hissettiği anda yapay bir şekilde yere düşmüştür;

VAR müdahalesindeki hata: Eski hakeme göre, baş hakem Ortiz Arias bu pozisyonda VAR monitörünü izledikten sonra bile yanlış bir sonuca varmıştır ve penaltı noktasını göstermemesi gerekirdi;

Çifte ceza sorunu: Pozisyonda aynı anda hem kırmızı kart gösterilmesi hem de penaltı verilmesi, Real'i tamamen zor durumda bıraktı;

Sonuca doğrudan etki: Alejandro Grimaldo'nun bu tartışmalı penaltıdan attığı gol, «Matrasçılar»ın 2:1'lik galibiyetine zemin hazırladı.

Madrid derbisi (7. hafta): Huijsen ve Simeone pozisyonu göstergeleri

Hakem kararı ve uzman incelemesinin karşılaştırması:

Göstergeler ve yönler Baş hakem (Miguel Ortiz Arias) kararı Eski hakem (Pavel Fernandez) değerlendirmesi İlk karar Dean Huijsen'e sarı kart Normal mücadele ve hafif temas VAR incelemesinden sonra Doğrudan kırmızı kart + Penaltı «Bu bir penaltı değildi!» Giuliano Simeone'nin hareketi Rakip tarafından durdurulan mağdur Teması hissedip kasten yere düşen Penaltı vuruşu Alejandro Grimaldo (Gol, 53. dakika) Haksız yere verilen ceza vuruşu Puan durumuna etkisi Atletico — 16 puan (2. sıra) Real — 15 puanla 3. sıraya geriledi

Hakemlik incelemesi: Bu karar neden La Liga'yı sarsıyor?

İspanyol futbolu içeriden öğrenenleri ve hakem komitesi gözlemcilerinin sonuçları:

Mourinho'nun itirazına kanıt: Real teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrasında söylediği «Hakem küçük oyunların hakemiydi, VAR'ın bize karşı karanlık bir geçmişi var» sözleri, Fernandez'in profesyonel sonucuyla tamamen doğrulandı;

VAR protokolünün ihlali: Modern kurallara göre, video tekrarı sadece «açık ve bariz bir hata» (clear and obvious error) durumunda baş hakemi monitöre çağırmalıdır. Hafif temasın olduğu bir pozisyonda VAR'ın müdahalesi sistemin ilkelerine aykırıdır;

Puan durumunda kritik değişim: Tam da bu haksız penaltı ve kırmızı kart nedeniyle Atletico 16 puanla 2. sıraya yükseldi, Real ise 15 puanda kalarak lider Barcelona'nın (21 puan) 6 puan gerisine düştü;

İspanya Hakem Komitesi'ne baskı: Bağımsız hakemler tarafından bu kararın «hata» olarak kabul edilmesi, Ortiz Arias ve video hakemi Trujillo'nun sonraki haftalardaki görevlendirmelerinin dondurulmasına yol açabilir.

Pavel Fernandez'in bu açıklaması, Madrid derbisindeki galibiyetin adil bir mücadelenin sonucu değil, ağır bir hakem hatasının ürünü olduğu yönündeki şüpheleri daha da güçlendirdi.

Sizce Dean Huijsen'in hafif tutması gerçekten penaltıyı gerektirmiyor muydu, yoksa eski hakem Real'in tarafını mı tutuyor? Giuliano Simeone'nin düşüşünü usta bir oyunculuk olarak mı görüyorsunuz? Kişisel fikir ve yorumlarınızı paylaşın ve La Liga'daki en tartışmalı hakemlik analizini tüm futbolseverlere ulaştırın!