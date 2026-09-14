Son dakikalarda gelen iki yıkıcı darbe!: Atlético, Real Sociedad'ı devirdi

·10·Spor
Son dakikalarda gelen iki yıkıcı darbe!: Atlético, Real Sociedad'ı devirdi

İspanya La Liga'nın 5. haftasındaki kritik karşılaşmalardan biri San Sebastián'da oynandı ve Madrid ekibi Atlético, deplasmanda Real Sociedadkarşısında zorlu ve çetin geçen mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. "Matraschilar" (Yatakçılar), maçın büyük bölümünde ev sahibinin sert direnişiyle karşılaşsa da son dakikalarda gösterdiği irade ve soğukkanlılıkla sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçın kaderini 84. dakikada penaltıyı gole çeviren Alejandro Grimaldo ve 90. dakikada kontra atakta ev sahibini cezalandıran Jonathan David belirledi.

Bu değerli deplasman galibiyetiyle Diego Simeone'nin öğrencileri puanını 10'a yükselterek puan tablosunda doğrudan 4. sıraya yerleşti. Ev sahibi Real Sociedad ise 7 puanla 12. sırada kaldı. Peki, 84. dakikaya kadar 0-0 devam eden maçta Atlético kilidi nasıl açtı, Simeone'nin 60. dakikadaki üç değişikliği oyunu nasıl değiştirdi ve Madrid ekibi şampiyonluk yarışındaki liderlere ne kadar baskı kuruyor?

San Sebastián'da 6 dakikalık "yangın": 84 ve 90. dakikalardaki belirleyici goller

Maçın asıl dramatik anları karşılaşmanın son bölümlerinde yaşandı:

  • 84. dakikada soğukkanlı penaltı: Maç berabere bitmeye yaklaşmışken Madrid ekibi penaltı kazandı; Alejandro Grimaldo 11 metre noktasından Remiro'nun kalesini hatasız avlayarak Atlético'yu öne geçirdi;

  • 90. dakikada Jonathan David'den nokta koyuş: Tüm hatlarıyla ileri çıkan ev sahibinin savunmasındaki boşluğu değerlendiren yedek forvet David, 90. dakikada skoru 2-0'a getirerek heyecanı tamamen bitirdi;

  • Oblak ve savunma duvarı: Jan Oblak önderliğindeki savunma hattı (Pubil, Romero, Hancko ve Simeone), Bask ekibinin tehlikeli ataklarını hatasız savuşturarak kalesini gole kapattı.

Simeone'nin zekice hamlesi: Yedek oyuncular maçın kaderini belirledi

Atlético teknik direktörünün 60. dakikada yaptığı planlı değişiklikler galibiyetin ana faktörü oldu:

  • Jonathan David'in oyuna girişi: Marcos Llorente'nin yerine oyuna dahil olan David, hücumdaki hızı ve presi artırarak sonunda galibiyet golünü attı;

  • Koke ve Cardoso dengesi: Lee Kang-in ve Baena'nın yerine giren tecrübeli Koke ile Cardoso, merkezde top kontrolünü güçlendirerek Real Sociedad'ın kontra ataklarını daha başlamadan kesti;

  • Her açıdan güçlü kadrolar: Atlético tarafında Lookman ve Jullien gibi yaratıcı oyuncular aktif rol oynarken, Real Sociedad; Remiro, Gomez, Sucic, Barrenetxea ve Oyarzabal (daha sonra Kubo ve Oskarsson) gücüne dayandı.

10 puan ve 4. sıra: Şampiyonluk yarışında takip sürüyor

Bu galibiyet La Liga puan durumundaki durumu daha da kızıştırdı:

  • Atlético ilk dörtte: 5 maç sonunda 10 puan toplayan Simeone'nin takımı La Liga'da 4. sıraya yerleşti ve lider Barcelona (15 puan) ile diğer takipçileri yakından izliyor;

  • Real Sociedad'ın düşüşü: Bask kulübü 7 puanda kalarak 12. sıraya geriledi ve üst üste gelen puan kayıpları takımı Avrupa kupaları potasından uzaklaştırıyor;

  • Simeone karakter koyuyor: Deplasmandaki zorlu maçlarda son dakikalarda galibiyeti koparmak, "Matraschilar"ın şampiyonluk hırslarının hala yüksek olduğunu gösterdi.

San Sebastián deplasmanından alınan bu 3 puan, Atlético'nun sadece kadro derinliğiyle değil, teknik ekibin taktiksel esnekliğiyle de Avrupa'nın en tehlikeli takımlarından biri olmaya devam ettiğini kanıtladı.

Sizce Alejandro Grimaldo ve Jonathan David gibi yeni isimlerle güçlenen Atlético, bu sezon La Liga şampiyonluğu için Barcelona ve Real Madridkarşısında gerçek bir direnç gösterebilecek mi? Diego Simeone'nin son dakikalardaki taktiği, onun hala dünyanın en iyi stratejisti olduğunu kanıtlıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya La Liga'daki bu ateşli maç analizini tüm futbolseverler ve yakınlarınızla paylaşın!

AtléticoReal SociedadDiego SimeoneSan SebastiánLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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