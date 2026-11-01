Real Madrid'in Racing karşısındaki ilk 11'i belli oldu

İspanya La Liga'nın 11. haftasında ligin zirvesinde yer alan ünlü Real Madrid, Santander deplasmanına giderek El Sardinero Stadyumu'nda yerel Racing kulübüne karşı sahaya çıkıyor.

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu karşılaşma, Taşkent saatiyle bugün, 1 Kasım günü saat 20:15'te başlayacak. Maçın başlamasından önce her iki takımın teknik heyeti de ilk 11'lerini kamuoyuna duyurdu.

Puan durumundaki konum ve hedefler

Her iki kulüp de mücadeleye farklı hedeflerle giriyor:

Real Madrid: 24 puanla ligde 3. sırada bulunan kraliyet kulübü, liderliğini pekiştirmek ve puan kaybetmemek için Santander'e tam kadro ve yüksek motivasyonla geldi.

Racing: Geride kalan haftalarda 11 puan toplayarak 15. sırada yer alan ev sahibi ekip, kendi sahasında dev rakibine karşı direnerek değerli puanlar almayı hedefliyor.

Hücumda Mbappe ve Bellingham: Madrid'in yıldız kadrosu

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, yaklaşan karşılaşmaya şu güçlü kadroyla başlayacak:

Kaleci: Thibaut Courtois;

Defans: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella;

Orta Saha: Aurelien Tchouameni, Silva, Arda Güler, Jude Bellingham;

Forvet: Ousmane Diomande, Kylian Mbappe.

Ev sahibi ekipte ise kalede Agirrezabala görev yaparken, hücum hattında Martin ve Ramon Madrid savunmasını aşmaya çalışacak.

Maç bilgileri:

Organizasyon: İspanya La Liga, 11. Hafta

Karşılaşma: Racing — Real Madrid

Tarih ve Saat: 1 Kasım, saat 20:15 (Taşkent saati)

Stadyum: El Sardinero, Santander

Kadrolar: