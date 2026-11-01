Real deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdü

·6·Spor
Real deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdü

İspanya La Liga'nın 11. haftasında ünlü Real Madrid, Santander'deki El Sardinero stadyumunda yerel Racing'e konuk oldu ve rakip filelere karşılıksız 3 gol gönderdi. Tüm kulvarlarda üst üste altıncı galibiyetini alan kraliyet kulübü, şampiyonluk yarışındaki baskıyı artırdı.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, maçın kaderini daha ilk yarıda belirleyerek deplasmandan 3 puanla döndü.

İlk yarıda hücum fırtınası: Her 12 dakikada bir gol

Karşılaşma konuk ekibin tam kontrolü altında başladı ve art arda gelen gollerle devam etti:

  • Mbappe perdeyi açtı (11. dakika): Maça hızlı başlayan Real, penaltı kazandı. Topun başına geçen Kylian Mbappe 11 metrelik vuruşu soğukkanlılıkla gole çevirdi — 0:1;

  • Bellingham'ın şık vuruşu (22. dakika): Kısa süre sonra Jude Bellingham, takımının ikinci golünü rakip ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı — 0:2;

  • Diomande noktayı koydu (36. dakika): 36. dakikada etkili bir oyun sergileyen Ousmane Diomande, adını tabelaya yazdırdı ve skoru belirledi — 0:3.

İkinci yarıda Madrid ekibi üstünlüğünü koruyarak maçı rahat bir galibiyetle tamamladı.

Puan durumu: Barcelona ile 3 puan fark

Santander'deki farklı galibiyet, La Liga liderlik yarışındaki rekabeti kızıştırdı:

  • Real Madrid: Puanını 27'ye çıkaran kraliyet kulübü ligde 3. sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın sadece 3 puan gerisinde bulunuyor;

  • Racing: Mağlubiyetin ardından 11 puanla 16. sıraya geriledi ve düşme hattına yaklaştı.

Maç raporu:

  • La Liga. 11. hafta

  • Racing — Real Madrid 0:3

  • Tarih ve stadyum: 1 Kasım, El Sardinero

  • Goller: Kylian Mbappe 11 (pen.), Jude Bellingham 22, Ousmane Diomande 36.

  • Sarı kartlar: Belossian 34, Luke 45+1.

Kadrolar:

  • Racing: Agirrezabala, Mantilla (Felipe, 29), Prati, Zabiri (Garcia, 61), Belossian, Vicente (Guliashvili, 82), Canales, Caricol, Luke, Martin (Almeida, 82), Ramon (Maza, 60).

  • Real Madrid: Courtois, Trent, Konate, Hysen, Cucurella, Tchouameni, Silva (Camavinga, 77), Guler (Diaz, 67), Bellingham, Diomande (Endrick, 85), Mbappe.

Real MadridLa LigaKylian MbappeJude BellinghamFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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