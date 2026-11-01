Real deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdü
İspanya La Liga'nın 11. haftasında ünlü Real Madrid, Santander'deki El Sardinero stadyumunda yerel Racing'e konuk oldu ve rakip filelere karşılıksız 3 gol gönderdi. Tüm kulvarlarda üst üste altıncı galibiyetini alan kraliyet kulübü, şampiyonluk yarışındaki baskıyı artırdı.
Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, maçın kaderini daha ilk yarıda belirleyerek deplasmandan 3 puanla döndü.
İlk yarıda hücum fırtınası: Her 12 dakikada bir gol
Karşılaşma konuk ekibin tam kontrolü altında başladı ve art arda gelen gollerle devam etti:
Mbappe perdeyi açtı (11. dakika): Maça hızlı başlayan Real, penaltı kazandı. Topun başına geçen Kylian Mbappe 11 metrelik vuruşu soğukkanlılıkla gole çevirdi — 0:1;
Bellingham'ın şık vuruşu (22. dakika): Kısa süre sonra Jude Bellingham, takımının ikinci golünü rakip ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı — 0:2;
Diomande noktayı koydu (36. dakika): 36. dakikada etkili bir oyun sergileyen Ousmane Diomande, adını tabelaya yazdırdı ve skoru belirledi — 0:3.
İkinci yarıda Madrid ekibi üstünlüğünü koruyarak maçı rahat bir galibiyetle tamamladı.
Puan durumu: Barcelona ile 3 puan fark
Santander'deki farklı galibiyet, La Liga liderlik yarışındaki rekabeti kızıştırdı:
Real Madrid: Puanını 27'ye çıkaran kraliyet kulübü ligde 3. sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın sadece 3 puan gerisinde bulunuyor;
Racing: Mağlubiyetin ardından 11 puanla 16. sıraya geriledi ve düşme hattına yaklaştı.
Maç raporu:
La Liga. 11. hafta
Racing — Real Madrid 0:3
Tarih ve stadyum: 1 Kasım, El Sardinero
Goller: Kylian Mbappe 11 (pen.), Jude Bellingham 22, Ousmane Diomande 36.
Sarı kartlar: Belossian 34, Luke 45+1.
Kadrolar:
Racing: Agirrezabala, Mantilla (Felipe, 29), Prati, Zabiri (Garcia, 61), Belossian, Vicente (Guliashvili, 82), Canales, Caricol, Luke, Martin (Almeida, 82), Ramon (Maza, 60).
Real Madrid: Courtois, Trent, Konate, Hysen, Cucurella, Tchouameni, Silva (Camavinga, 77), Guler (Diaz, 67), Bellingham, Diomande (Endrick, 85), Mbappe.
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